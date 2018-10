Niurka se descara y mostrar los senos en plena conferencia de prensa

REDACCIÓN 23/10/2018 11:42 a.m.

Una de las personalidades de la farándula que desata miles de críticas sin duda es Niurka Marcos, la vedete protagonizó un nuevo escándalo luego de quitarse la ropa durante una conferencia de prensa mostrando totalmente sus senos.

De acuerdo a Publimetro, Niurka Marcos se encuentra promocionando la obra de teatro para adultos "La Semesienta", de la cual es protagonista.

En la obra también participan Maribel Fernández, Carlos Bonavides, Pepe Magaña y Yered Licona La Wanders Lover, entre otros.

Cabe señalar que previo al reestreno se brindó una conferencia en donde acudieron todos los actores, pero la vedette tenía una sorpresa preparada.

Niurka muestra "todo"

Mientras sus compañeros se presentaron ante los medios con los vestuarios de sus respectivos personajes, la cubana les aseguraba que todos hablarían de ella.

PARTICIPANTE DE "MASTERCHEF" HACE TRAMPA Y TERMINA EXPULSADO

La obra, ya representada en años anteriores, volvió al teatro Ramiro Jiménez de la Ciudad de México, donde se espera que reviva el éxito que ha tenido.

Marcos vio acercarse a su compañero a Bonavides, quien se aproximó a ella con un cómico sostén.

Ella, al verlo, se bajó la parte superior de su vestido, mostrando en todo su esplendor sus senos.

Los asistentes se sorprendieron durante los quince segundos que ella permaneció semidesnuda, por lo que al finalizar la conferencia fue atiborrada por los medios con preguntas sobre su acción.

Cuando un reportero le comentó acerca de la gran sorpresa que había dado, la extrovertida bailarina contestó.

"Realmente ni siquiera fue idea mía, pero hemos hecho una familia tan padre, nos divertimos tanto... y cuando yo vi entrar a ´la otra´ con el brasier, yo me c@#& de la risa (...) entonces me tocaba seguirlos y eso es hermoso porque son regalos para ustedes, y para mí es demasiado importante que ustedes se lleven el plus".

auc

LEA TAMBIEN Va Slim a Cumbre de Negocios y termina cantando en rancho de Vicente Fernández Chente también invitó a cantar al empresario Olegario Vázquez Raña en su rancho, "Los Tres Potrillos"

LEA TAMBIEN Tributo a la muerte: El significado y los elementos de la ofrenda Desde tiempos ancestrales se cree que en estas fechas las ánimas de los difuntos tienen permiso de bajar a la tierra a convivir con sus seres queridos