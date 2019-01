No ahora por favor, Nintendo podría dejar de fabricar consolas domésticas

REDACCIÓN 08/01/2019 06:38 p.m.

Estamos en la era de la innovación, las compañías de electrónicos no dejan de sorprendernos con nuevas funciones en cualquiera de sus productos, ya sea con el internet de las cosas, con sensores de movimiento o sistemas automatizados la evolución de la tecnología es cada vez más demandante. Ante esto Nintendo ha revelado que en un futuro podría dejar de fabricar consolas de videojuegos.

De acuerdo con La Verdad, Nintendo es un referente si de videojuegos hablamos, la empresa detrás de grandes títulos como Mario, Donkey Kong o Pokémon continúa siendo parte del mercado con sus lanzamientos recientes, generando competencia a Sony (PlayStation) y Microsoft (Xbox). Aunque cabe la posibilidad de que la compañía decida modificar parte de su camino.

Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo , habló del futuro de la empresa, detallando que el desarrollo de consolas domésticas podría no ser algo que se converse para siempre.

Declaración de presidente

"Hace más de 30 años que comenzamos a desarrollar consolas. La historia de Nintendo se remonta incluso más allá de eso, y a través de todas las luchas que enfrentamos, lo único en lo que pensamos fue qué hacer a continuación. A largo plazo, tal vez nuestro enfoque como empresa podría alejarse de las consolas domésticas: la flexibilidad es tan importante como el ingenio", mencionó Furukawa.

No olvidemos que Nintendo Switch es la consola más reciente de la marca, surgida en marzo de 2017. En su primer mes a la venta, consiguió vender más de 2.74 millones de unidades en todo el mundo, siendo la consola más vendida de su generación. Mencionado éxito se atribuye, entre otros puntos, al The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

