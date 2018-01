Consolas

Nintendo Switch, la consola doméstica más vendida en la historia

Esté hardware logró vender más de 4.8 millones de unidades en sólo 10 meses tan solo en EU

Si las ventas continúan al ritmo actual, entonces el Switch está en camino de llegar a 50 millones de unidades antes de finales de 2019. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Nintendo establece récord con el Switch como "La consola doméstica de más rápida venta en EU", logrando vender más de 4.8 millones de unidades en sólo 10 meses.

Hay récords que todos los fabricantes de consolas quieren romper, pero ninguno con más fama que "la consola doméstica de mayor venta". Nintendo acaba de establecer con el con el Switch el récord de la consola doméstica de más rápida venta en los EE. UU., Y si eso no fuera lo suficientemente bueno, el récord que batió ya estaba en manos del hardware de Nintendo.

Como informa Business Wire, Nintendo Switch es ahora oficialmente la consola de ventas más rápida en los Estados Unidos, logrando vender más de 4.8 millones de unidades en sólo 10 meses. El poseedor del récord anterior fue el Nintendo Wii, que logró poco más de cuatro millones de ventas en el mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, no sólo el hardware se está vendiendo bien, también lo están los juegos de Nintendo. El 60% de los propietarios de Switch también poseen una copia de Super Mario Odyssey. El 55% posee una copia de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. No fue hace mucho tiempo que se vendieron más copias de Zelda que Switch, pero con muchos más juegos disponibles ahora, no es demasiado sorprendente ver cómo la propiedad de Zelda vuelve a crecer.

Si ya jugaste y completaste todos los juegos Switch de Nintendo, no hay fin para otros títulos de terceros con más de 300 juegos disponibles. Cientos más están listos para salir pronto.

Si las ventas continúan al ritmo actual, entonces el Switch está en camino de llegar a 50 millones de unidades antes de finales de 2019. Sin embargo, con este nuevo récord establecido, nuevos juegos como Kirby, Yoshi y Bayonetta en el horizonte, y la especulación crece en cuanto a un juego de Pokémon para Switch, Nintendo podría estar en camino de romper algunos récords más antes del final de la década.

