Nintendo presenta su carta fuerte: "Super Smash Bros Ultimate"

Nintendo reúne a todos y cada uno de sus personajes en Super Smash Bros. Ultimate, el videojuego que lanzará en diciembre para Switch

Nintendo ha revelado detalles importantes sobre Super Smash Bros. Ultimate, el videojuego más esperado para Switch. Los rumores fueron confirmados en el primer tráiler, esta última entrega reunirá los mejores elementos de las versiones para Wii U y 3DS.

De acuerdo con Atomix, Super Smash Bros. Ultimate será un juego completamente nuevo que incluirá a todos los personajes que han aparecido en la historia de la serie. Sí, así como lo lees: ¡TODOS! Vaya, incluso contará con el regreso triunfal de varios favoritos como los Ice Climbers, Pokémon Trainer, Young Link, Wolf y hasta el mismísimo Snake. Lo mejor de todo es que muchos de ellos contarán con varios cambios y mejoras en su estilo de pelea y movimientos, y hasta tendrán trajes extras (como el buen Mario) y nuevos Final Smash.

Pero, ¿eso significa que ya no habrá más peleadores nuevos? Para nuestra fortuna no. Junto a todo ese legado de personajes se sumarán otros como los Inklings (previamente insinuados), el feroz Ridley de Metroid (¡AL FIN!) y hasta la mismísima princesa Daisy. Junto a ellos también veremos nuevos asistentes (Assist Trophies) como las Squid Sisters, Ricky y hasta Bomberman; y obvio nuevos pokémon, algunos de ellos provenientes de las versiones Sun y Moon.

Escenarios nuevos también los habrá. Por lo pronto se anunciaron dos de ellos: uno basado en Splatoon y otro más en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De igual manera se confirma el regreso de varias arenas clásicas, mismas que por cierto fueron retocadas y pulidas con mejores gráficas.

Sobre sus apartados técnicos y contenidos se reiteró que el juego seguirá siendo compatible con los amiibo, que retendrá el modo para hasta ocho jugadores, que será compatible con una amplia gama de controles (incluido el mando de Gamecube) y que su resolución será de 1080p y 60 fps cuando lo juguemos en TV (conectado al dock) y de 720p y 60 fps en modo portátil.

Super Smash Bros. Ultimate saldrá a la venta el 07 de diciembre.

