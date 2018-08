Por estas razones, niños de primaria ya envían 'packs'

REDACCIÓN 20/08/2018 08:49 a.m.

Los "packs", relacionados al "sexting", actividad que consiste en difundir fotografías y videos con contenido sexual sin la autorización de quien compartió en un primer momento el material a través de celulares y redes sociales, ya son una práctica entre menores que cursan los últimos años de la primaria.

La problemática que pone en riesgo de ser víctimas de acoso escolar, pornografía infantil o trata de personas a niños de quinto o sexto de primaria, fue detectada por el programa Juntos Contra el Bullying, que desarrolla el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.

Fue en ciclo escolar de 2017 en el que se detectó esta práctica de compartir "packs" entre menores de 11 y 12 años.

Según talleres del Concejo, citados por Excélsior, estas son las razones por las que llevan a cabo estas prácticas:

-Ser parte de un reto de chicas y chicos de su grupo.

-Lo hacen como una conducta de "seducción" hacia alguien que les atrae.

-Confían plenamente en que la persona que les "pide" el pack no hará mal uso.

-No vislumbran mayor riesgo que "seas quemado" en la escuela.

-Forma parte de las conductas que llevan a cabo en una "relación de pareja".

-Acumulan e intercambian los archivos que reciben.

-El obtener un beneficio económico al venderlo.

Y estos son los riesgos, según Excélsior, que detecta el Concejo:

-Pueden perder su privacidad cuando el material es visto por cualquier persona.

-La difusión del material puede afectar emocionalmente a las personas.

-Existe la posibilidad de ser víctima de algún delito (extorsión, fraude, secuestro, trata de personas; entre otros)

-Podrían ser acosados por redes de trata de personas o de pornografía infantil.

-Se podría llegar a la comisión de un delito al almacenar o compartir ciertos materiales.

Para evitar estos riegos, el Consejo da las siguientes recomendaciones a padres y/o tutores:

-De preferencia no publicar información o datos personales y/o familiares.

-No hacer packs; ya que, aun cuando no se tenga la intención de compartir; el material puede ser robado y utilizado para fines ilícitos ó no incluir elementos que identifiquen a una persona (como el rostro).

-En caso de que me llegue un pack, borrarlo de manera inmediata y bajo ninguna circunstancia compartirlo.

-No agregar a las redes sociales a personas que no conozco físicamente.

-Las contraseñas de mis redes sociales son "mías", jamás serán una prueba de "amor" o de "confianza" hacia alguien más.

-Los medios electrónicos deben de usarse con responsabilidad, y cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, se debe de supervisar.

-Si alguien me acosa a través de redes sociales, bloquea de manera inmediata y busca ayuda de algún adulto para evitar algún otro tipo de situación.

-Denuncia y pide apoyo jurídico psicológico al Consejo Ciudadano al 5533-5533, o redes socialesfacebook.com/JuntosVsElBullying.

