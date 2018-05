Ramón Figueroa

Ninel Conde revela que el ex rector al que le cortaron la mano es su tío

El ex reactor al que le cortaron la mano tras las declaraciones de "El Bronco" en el debate, era el tío de Ninel Conde

REDACCIÓN 03/05/2018 04:39 p.m.

Ninel Conde dijo que afortunadamente su familiar se encuentra bien y que los médicos pudieron injertarle la mano (FOTO TOMADA DE WEB)

Ninel Conde reveló que el ex rector al que le cortaron la mano es su tío; la cantante recriminó la inseguridad que se vive, la cual dijo, cada vez está más cerca de cada uno de nosotros y puso como ejemplo a su tío que había sido asaltado en Teapa, Tabasco.

De acuerdo con El Sol de México, hace un par de semanas se dio a conocer el caso de Ramón Figueroa, al ex rector de la Universidad Popular de la Chontalpa en Tabasco, a quien pretendían robar, pero no tenía dinero. La víctima no disponía de dinero en efectivo y les ofreció a cambio unos lentes de marca, un celular y un reloj, pero al no llegar a un acuerdo con los sujetos, antes de huir le cortaron la mano con un machete.

Asaltantes le cortaron una mano a Ramón Figueroa, ex rector de la Universidad de Tabasco. Hay dos versiones sobre esta agresión: pic.twitter.com/HeduwHyi2j — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 1 de mayo de 2018

Sin embargo, la cantante dio a conocer que su familiar se encuentra en recuperación, le fue injertada a tiempo la extremidad y la va a recuperar, pues ya mueve los dedos de la mano que le fue cortada en el asalto.

Respecto al tema electoral, Ninel Conde dijo que es difícil opinar a pesar de que hay varios artistas que están participando y de forma interna se les apoya.

De igual forma expuso que tampoco la gente debe irse hacia donde se va la mayoría, pues de lo que se trata es de ver cuáles son las propuestas que más convienen a nuestro país y a la situación que se está viendo de tanta inseguridad, impunidad y corrupción que ya deben terminarse.

nl

LEA TAMBIEN Pati Chapoy es la abuela más feliz, presume la llegada de su tercer nieto en redes Pati Chapoy compartió su felicidad con los seguidores de "Ventaneando", al compartir la primera foto de su tercer nieto

LEA TAMBIEN Maquillista de "Venga la Alegría" deja como "payaso" a modelo en vivo El video fue compartido en YouTube y usuarios de redes no tuvieron compasión con la maquillista de "Venga la Alegría"

LEA TAMBIEN Daniel Bisogno despotrica contra actriz y la llama "chacha" por dejar obra de teatro Daniel Bisogno lo hace de nuevo, el conductor de "Ventaneando" despotricó contra una actriz de la obra de teatro "A oscuras me da risa"

LEA TAMBIEN Toño Esquinca se lanza contra Diego Luna y Gael García por "apoyar a AMLO" Para Toño Esquinca, los actores Diego y Gael no tiene derecho a opinar sobre el acontecer de México, porque no viven aquí