"¿Por qué serían tan metiches?": Ninel Conde explota contra "El Gordo" de Molina

La actriz y cantante Ninel Conde protagonizó un momento tenso son el presentador Raúl de Molina que dejó a todos con la boca abierta.

De acuerdo a Gossipvzla, Ninel Conde fue invitada al programa "El Gordo y La Flaca" y durante la transmisión en vivo, Molina le preguntó a Ninel sobre los recientes rumores de una posible reconciliación con el padre de su hijo, Giovani Medina, con quien tuvo fuertes disputas mientras se separaban.

"Pero regresaste con el padre de tus hijos (...) Te vi en Miami que viniste con él, que estuvieron de compras y todo. Te vi, pusimos el video en el show... de verdad", a lo que la vedette un poco molesta respondió: "¿Te consta? ¿Me viste? Yo no te vi ¿Por qué serán tan metiches?"

Ante esta situación, Lili Estefan sirvió de árbitro entre ambos.

"No sé si regresaste o no pero me encanta verlos juntos", comentó. Pero Ninel Conde la interrumpió para realizar un señalamiento.

Pero la polémica no terminó ahí, Raúl de Molina también le preguntó sobre los rumores de que la actriz había tenido unas cirugías en sus glúteos a lo que ella contesto.

"No tengo ningún problema, puedes quedar tranquilo", y él le pregunto que si podían sentarse bien, a lo que ella respondió "se me hace eso nnn."





