FILTRAN NUEVO VIDEO

Video de la "Niña Bien" se grabó en iglesia de la CDMX

En YouTube se indica que la grabación fue filtrada, en tanto la campaña de AMLO se ha deslindado en la que la "Niña Bien" llama a votar por "ya sabes quién"

REDACCIÓN 20/03/2018 11:46 a.m.

Sigue la polémica por el video de la "Niña Bien" que llama al voto por el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y ahora surgió una grabación del "detrás de cámaras".

Según información dada a conocer en Radio Fórmula, se puede ver que se grabó en la iglesia de San Sebastián Mártir en la delegación Miguel Hidalgo; también se escucha cómo se dan instrucciones a los actores que salen en el video viral de esta intercampaña.

Al respecto, el diputado del PAN, Jorge Triana, ha asegurado que el video sí fue ordenado por Morena a una casa productora del sur de la Ciudad de México.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, apuntó que él recibió hace doce días un audio del video y que le informaron que Morena había ordenado a una casa productora realizar este trabajo con dos características; que pareciera amateur, con baja calidad y que pareciera que había sido filmado en Guadalajara.

Precisó que la protagonista no se llama Almudena y que no estudia en el ITESO, sino que es una actriz de nombre Paulina Laborie, quien es cercana a los directivos de una casa productora y que la tienen escondida para que no haya filtración.

Detalló que Laborie es una maestra de fitness y la contrataron por ser una persona de confianza de la casa productora.

Incluso afirmó que en la grabación estuvo presente gente de Morena.





