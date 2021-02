Anaya es víctima como Elba Esther Gordillo, sentencia nieto de la lideresa

No me encanta la idea de salir a defender a Ricardo Anaya, pues él, al igual que el gobierno, tiene la idea de que el bienestar laboral de los maestros y el progreso de la educación en México son metas antagónicas. A pesar de eso, me resulta difícil quedarme callado cuando Ricardo, al igual que Elba Esther Gordillo, hoy son víctimas del uso político de la justicia", aseveró.