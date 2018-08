Representante de AMLO niega revisar TLC cada 5 años

REDACCIÓN 14/08/2018 00:24 a.m.

Jesús Seade, representante de Andrés Manuel López Obrador en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) consideró que la cláusula "Sunset" de la renegociación del TLC, que somete a revisión el acuerdo cada cinco años, debe eliminarse.

Seade sostuvo una reunión de trabajo esta tarde con el Presidente electo y Marcelo Ebrard.

No nos gusta, la cláusula Sunset se debe de ir, es una posición muy clara de México que yo he apoyado totalmente, no me gusta mucho que no sea discutido ya se tiene que discutir", mencionó.

También adelantó que hoy realizará otro viaje a Washington y confió en que las negociaciones del TLC concluyan antes de que termine el sexenio del presidente en turno Enrique Peña Nieto.

En entrevista con medios, Seade recalcó la importancia de tener un tratado comercial trilateral con Canadá y la Unión Americana.

"Nos conviene más porque es un tratado más apropiado a la realidad, hay mucho entretejimiento de la industria de los tres países", finalizó.





Con información de Reforma.





