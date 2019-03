Portero de Puebla muestra la terrible herida que le dejó la patada de Nico Castillo en la cara

REDACCIÓN 10/03/2019 02:28 p.m.

El arquero de Puebla, Nicolás Vikonis, mostró la herida que le dejó el fuerte choque que tuvo con Nicolás Castillo durante el duelo vivido en el Estadio Azteca, correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

"Tiempo no estaba haciendo, sí estaba roto por dentro, y me sangraba a cada rato, iban y me ponían un líquido cicatrizante", externó el guardameta uruguayo ante los medios de comunicación al término del partido.

Lamentable

Vikonis exhibe el golpe en su boca, tras la patada de Nico Castillo#LaVozDelFutbol pic.twitter.com/EuTHR7uQLg — W Deportes (@deportesWRADIO) 10 de marzo de 2019

Y es que en una jugada en el minuto 26, el atacante chileno se quedó cerca de abrir el marcador en el Coloso de Santa Úrsula, pero no fue así, gracias a la intervención de Vikonis, quien en esa salvada, se llevó un fuerte patada por parte de Castillo.

La jugada tuvo que ser revisada por el VAR, el cual determinó que Castillo únicamente merecía cartón amarillo, lo que provocó fuertes criticas en redes sociales sobre si merecía amarilla o expulsión.

