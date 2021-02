AMLO revira a Tillerson: "ni verdes ni maduros"

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por Morena, PT y PES respondió a la posibilidad de una injerencia rusa en el proceso electoral en México, como lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson.

Al inicio de su gira por el estado de Puebla, el tabasqueño declaró que no se permitirá la intervención de gobiernos extranjeros y afirmó que ni verdes ni maduros.





"Siempre las grandes potencias amagan con ese discurso , siempre, y no hay por que preocuparse, si nosotros mantenemos nuestra postura de no permitir la injerencia extranjera de ningún gobierno no vamos a tener ningún problema, se los puedo decir de manera muy sencilla: ni verdes ni maduros", expresó.

Después de un mitin en el que estuvo acompañado del precandidato al gobierno de Puebla Miguel Barbosa Huerta, y el senador Manuel Bartlett, López Obrador confió en que el Tillerson actuara de manera responsable.

También aclaró que México tiene una frontera de más de 3 kilometros con Estados Unidos y por eso se tiene que establecer relaciones de amistad y cooperación. (Milenio).

