NO HABRÁ GAZOLINAZO

Ni "gasolinazos", ni aumento a impuestos: AMLO

Dice el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que no se va a endeudar al país en todo el sexenio

ARNOLDO GARCÍA/ CORRESPONSAL 05/04/2018 02:11 p.m.

López obrador prometió acabar con el aumeto a la gasolina (Foto de Cuarto Oscuro

N. Laredo, Tam.- Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" aseguró que durante su administración no habrá "gasolinazos" ni incrementos en las tasas de impuestos que afecten la economía popular.

"No va hacer falta aumentar impuestos, de una vez les dijo y es un compromiso no van aumentar los impuestos en todo el sexenio, y no va haber gasolinazos, no se va a endeudar al país, si acabamos con la corrupción y hay un gobierno austero, vamos a tener el presupuesto suficiente para impulsar el desarrollo y bienestar del país", dijo a sus simpatizantes.

En su intervención efectuada en la explanada Independencia, sostuvo que la violencia e inseguridad que afectan al país se derivan de la falta de crecimiento económico no ha crecido ni un 2% que es lo mínimo necesario y si se considera el aumento población entonces el crecimiento económico es cero.

Lee también en La Silla Rota: https://lasillarota.com/nueva-encuesta-meba-amlo-anaya/214807

Por otra parte, López Obrador, dijo que no va a polemizar con sus adversarios sobre las declaraciones de bienes, sobre la transparencia pues "a estas alturas los mexicanos ya saben quién es quién".

"Quieren que polemice, me enfrente con ellos (Meade y Anaya) pero no voy a polemizar con eso de la transparencia y las declaraciones de bienes. A estas alturas la gente ya sabe quien es quien. Ya saben quien es cada uno de los candidatos".

Agregó que lo quieren meter en una guerra sucia, caer en sus trampas, pero no será así e insistió en que únicamente le contestará al pueblo.

Al iniciar su gira por los municipios fronterizos de Tamaulipas que observan los más altos incides de homicidios dolosos, secuestro y extorsión, el candidato de Morena-PES y PT aseguró que ahora se encuentra con más de 20 puntos arriba en las encuestas.

"Yo lo que les recomendaría es que se vayan preparando psicológicamente porque van a tener que entregarme la Banda Presidencial", dijo.

Una vez más el tabasqueño, reiteró: No habrá venganza no habrá persecución para nadie. Lo único que queremos es que haya justicia, lo único que queremos es un gobierno que represente a todos que sea un gobierno para los ricos y para los pobres. Un gobierno que no esté al servicio de la corrupción, al servicio de quienes se dedican a robar, a saquear no al servicio de los traficantes de influencias es todo".

Por ello insistió en su exhortó a los adversarios a no tener ningún temor, ningún miedo que se tranquilicen se serenen.

Por otra parte, comentó que será decisión personal del exalcalde de Nuevo Laredo Carlos Enrique Cantú Rosas-Villarreal si acepta la candidatura de la Coalición a la Presidencia Municipal o se abstiene.

Apuntó que Cantú Rosas tiene abiertas las puertas de la Coalición pero que viene siendo objeto de hostigamiento, amenazas y persecución con el propósito de hacerlo de desistir de participar en la elección.

Esta tarde, Lopez Obrador continuara su gira por Reynosa, para continuar mañana en Matamoros y Rio Bravo.

LEA TAMBIEN Javier Lozano califica a AMLO de "evasor fiscal" El vocero de Meade cuestionó a Andrés Manuel López Obrador debido a los años que lleva recorriendo el país sin tener negocios o ser empleado de Gobierno

LEA TAMBIEN AMLO supera por 7 puntos a Anaya en nueva encuesta El tabasqueño acumula el 32 por ciento de la intención del voto en todo el país, seguido de Anaya con un 25 por ciento. Meade queda tercero con un 15 por ciento

cbl