Ni a Carmen Salinas ni a mí nos quieren por ser pluris: Waldo Fernández

Que tenemos en común Carmen Salinas y un servidor: que nos odias, nos odias por ser diputados de representación proporcional, sí los llamados pluris, y además tenemos en común que tú crees que no votaste por nosotros, eso es falso”.

Así lo señala el diputado federal ciudadano por el PRD, Waldo Fernández quién asegura que ese pensamiento de la gente es falso.

"Tu votaste por nosotros y te lo voy a explicar. El día que tengas que ejercer tu voto, cuando tengas en la mano las boletas de diputado federal y senador tienes que darle vuelta a la hoja".

"Atrás verás por partido la lista de todos los diputados de representación proporcional y todos los senadores con los mismos efectos".

Recomienda revisar esas listas y de encontrar a alguien que no merece ser diputado, entonces, no debe votarse por el partido que lo postula.

"Porque si no, tu vas a estar votando por personas por las que no quieres", menciona en el vídeo que ha difundido en redes sociales.





Recientemente el legislador informó que declinó la designación hecha por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD para que fuera su candidato al Senado en el estado de Nuevo León.





“La decisión obedece a que tras analizar el escenario político en el estado, en donde los partidos que integran el Frente tendrán distintos candidatos para el senado, no existen las condiciones para una candidatura crítica que no caiga en la incongruencia y ante ello prefiero no participar.”

Señaló que en este escenario tan confuso corría el riesgo de que su candidatura fuera funcional y ayudara o impidiera el triunfo del alguien más.

“Ahí está el ejemplo de que el PAN de Nuevo León, teniendo razón o no, me demanda por una columna de televisión en la cual les hago una crítica, pero luego ambos, ellos y yo, vamos a salir a la calle a pedir el voto por el mismo candidato presidencial. En este orden de ideas saldría a una elección con freno de mano, puesto que hacer crítica del PAN o MC afectaría al Frente y en última instancia corro el riesgo de ser funcional y ayudar o impedir el triunfo de alguien más. Bajo estas circunstancias mi mayor aporte al Frente es no participar", finalizó.





