Neymar rompe el silencio tras burlas y críticas por fingir en el Mundial

Las he visto (las burlas), me las tomé con humor. Incluso en mi Instagram publiqué una broma con niños sobre eso. Mi futbol es de dribbling, de encarar a los adversarios. No puedo decirle a mis rivales ‘con permiso, mi amor, quiero hacer un gol’, tengo que intentar regatearlo y ellos no me van a dejar pasar, me van a hacer falta”, explicó Neymar ante la prensa durante la segunda subasta benéfica de su fundación.