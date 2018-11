Netflix lanzan segundo tráiler de "Roma", musicalizado por Pink Floyd

REDACCIÓN 13/11/2018 07:51 p.m.

Netflix publicó hoy el segundo avance oficial de "Roma", la galardonada cinta del cineasta mexicano Alfonso Cuarón; quienes han visto la primicia, quedaron cautivados ya que el nuevo tráiler se encuentra acompañado de "The Great Gig in the Sky", una de las canciones más reconocidas de Pink Floyd.

De acuerdo con Hipertextual, tras haberse hecho con el León de Oro, el máximo galardón al que pueden aspirar los participantes en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la película se prepara para su estreno en cines y la propia plataforma de streaming durante las próximas semanas.

"Roma" es la segunda producción de Cuarón en castellano tras "Y tu mama también", aunque es conocido en la industria por otras obras de la talla de "Gravity o Harry Potter y el Prisionero de Azkabán". Este será, sin embargo, el filme más personal del director, que narrará la vida de una familia de clase media residente en la Colonia Roma de la Ciudad de México durante los años 70.

La película es estelarizada por una mujer indígena y hablada en español y mixteco, que rompe las estrictas políticas de una de las empresas más exitosas a nivel internacional.

La cinta ha conmovido a los espectadores en todo el mundo por ser una historia que toca las fibras más profundas de la familia, la solidaridad humana, la lucha de las mujeres en una sociedad machista y lo transitorio de la vida.

Con este filme Netflix ha tenido la visión de ver más allá de los estereotipos del cine comercial y apostar por una cinta profundamente humana.

DÓNDE PODRÁS VERLA:

A partir del 21 de noviembre, la película se exhibirá en las siguientes ciudades del país:

Ciudad de México:

Cineteca Nacional

Cinemanía

Cine Tonalá

Guadalajara:

Sala Guillermo del Toro

Cineforo Universidad Guadalajara

Monterrey:

Cineteca Nuevo León

León La película continuará proyectándose en estas ciudades, agregando a partir del 29 de noviembre, las siguientes salas de cine:

Aguascalientes:

Sala Alternativa Aguascalientes

Toluca:

Cineteca Mexiquense

Tijuana:

Cine Tonalá Tijuana

Cuernavaca:

Cine Morelos

Oaxaca:

OaxacaCine Teatro Juárez

nl

LEA TAMBIEN ¡Asombroso! Flota de OVNIS surcan el cielo en pleno concierto Los objetos voladores no identificados, sorprendieron a más de uno al parecer de la nada en el cielo

LEA TAMBIEN 13 Películas en Netflix que rayan en el porno La amplia variedad que ofrece la plataforma está pensada para satisfacer todos los gustos, incluso aquellos que rayan en lo exótico y candente.

LEA TAMBIEN Martha Figueroa revela quién es la actriz más impuntual de Televisa La conductora de TV, Martha Figueroa reveló que en Televisa existe una lista de los artistas más impuntuales