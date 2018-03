Plataforma de Streaming

Las 10 mejores películas de terror de Netflix para disfrutar este puente

Te compartimos un listado de las películas más terroríficas que podrás encontrar en la plataforma de streaming para disfrutar en este puente

REDACCIÓN 15/03/2018 07:16 p.m.

La empresa apostó por el cine de terror anglo con la cinta La Posesión de Verónica. (FOTO ESPECIAL)

La película "La Posesión de Verónica" se acaba de estrenar en la plataforma Netflix, al parecer está es una nueva apuesta por el cine anglo.

Verónica es una cinta de terror española que está haciendo que todos se mueran del miedo.

Cuenta la historia basada en hechos realesĀ ambientada en 1991 y narra cómo una adolescente en la búsqueda por contactarse con su padre fallecido acude a jugar la tabla Ouija durante un eclipse solar.

Sin embargo, las cosas no salen como ella espera y a partir de ese momento comienza a experimentar una serie de sucesos paranormales.

Aunque 'Verónica' ha recibido críticas mayoritariamente positivas, varios han sido los espectadores que la abandonan antes de terminarla.

De este modo, La plataforma de 'streaming' hizo un análisis de audiencia para ver cuáles son las películas de terror que sus suscriptores no han terminado de ver tal vez por considerarlas demasiado intensas.

1.- Hush de 2016, del director Mike Flanagan

2.- Babadook de 2014 del director Jennifer Kent

3.- Candyman de 1992, del director Hernard Rose

4.- Pet Sematary de 1989, del director Mary Lambert

5. - Gerald´s Game de 2017, del director Mike Flanagan

6.- Zombieland de 2009, del director Ruben Fleischer

8.- The Strangers de 2008, del director Bryan Bertino

9. - Let Me In de 2011, del director Matt Reeves

10. - The Thing de 1982, del director John Carpenter

