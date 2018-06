Videos

Esto es lo nuevo que llegará a Netflix en Junio

Series, películas y documentales renuevan cada mes la plataforma de Netflix,

REDACCIÓN 01/06/2018 05:17 p.m.

Estos será el nuevo contenido en Netflix que llega en Junio (FOTO TOMADA DE WEB)

Cada mes Netflix actualiza su plataforma para que el contenido del catálogo siempre este variado, así como nos tenemos que despedir de algunas series y películas, también le damos la bienvenida a nuevo contenido.

De acuerdo con E-consulta, estos es lo nuevo que se suma al catálogo de Netflix en Junio.

Series

1 de junio

13 de noviembre: terror en París

José, José. El príncipe de la canción (Temporada 1)

Tú, yo y ella (Temporada 3)

6 de junio

Enemigo íntimo (temporada 1)

8 de junio

Atrapada en el medio (Temporada 2)

El vacío

Los detectives de la casa del árbol

Marcella (temporada 2)

Sense8 (Episodio final)

14 de junio

Marlon

15 de junio

La reina del sur (Temporada 2)

Vera: amigos mágicos

Voltron Legendary Defender (Temporada 2)

17 de junio

Club de Cuervos presenta: La balada de Hugo Sánchez

22 de junio

Luke Cage (Temporada 2)

29 de junio

GLOW

La intención es lo que cuenta (Temporada 2)

Las aventuras de la calle Harvey

Películas

1 de junio

Avengers: Age of Ultron

6 de junio

Alex Strangelove

9 de junio

Guerra de papás

15 de junio

Beirut

La enfermedad del Domingo

Set It Up: el plan imperfecto

16 de junio

Anomalisa

23 de junio

La jefa

29 de junio

Tau

Tuya, mía... te la apuesto

30 de junio

Zoolander 2

Especiales

1 de junio

Expedientes criminales

The Story of God with Morgan Freeman (Temporada 2)

7 de junio

I am Bolt

8 de junio

Franco Escamilla: por la anécdota

26 de junio

W. Kamau Bell: Private School Negro

29 de junio

Recovery Boys: rehabilitación y fraternidad

an

LEA TAMBIEN Time ilumina el cielo con 958 drones para su próxima portada El logo de la revista Time iluminó el cielo de California para engalanar su próxima portada

LEA TAMBIEN Captan a Eiza González sin maquillaje, se cubre el rostro y sale huyendo Eiza González se sintió incómoda con la presencia del paparazzi, así que se cubrió el rostro con la bebida que llevaba en la mano y salir del lugar

LEA TAMBIEN Gustavo Loza saca a la luz mensajes íntimos que intercambiaba con Karla Souza; demuestra que no abusó de ella Gustavo Loza reveló la íntima conversación que tuvo con Karla Souza antes de que declarara que había sido violada y Televisa lo señalará como el responsable