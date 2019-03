Más de México en Netflix, la plataforma estrenará una serie animada sobre los mayas

REDACCIÓN 07/03/2019 06:06 p.m.

Series como "La Casa de las Flores" y "Club de Cuervos" han tenido una excelente recepción entre los mexicanos, por lo que no es una sorpresa que Netflix siga apostando por producir series y películas en español, con actores y temáticas familiares a la audiencia latinoamericana. Tal y como lo hará con "Maya and the Three", el nuevo proyecto animado sobre la cultura maya.

A la emoción generada por el reciente anuncio de la adaptación de "Cien Años de Soledad", se suma este nuevo proyecto relacionado con la cultura maya.

"Maya and the Three", será escrita y dirigida por el mexicano Jorge R. Gutiérrez, director de la película "The Book of Life". En la serie también trabajará la guionista de "Elena of Avalor", Silvia Cárdenas Olivas, y el animador de "Moana", Jeff Ranjo.

En una entrevista con Variety, el director habló del proyecto que tratará de una princesa guerrera que buscará a tres míticos guerreros que le ayudarán a salvar el mundo de los dioses y a la humanidad. Gutiérrez pretende que la serie sea "como un El señor de los anillos mexicano, pero graciosa."

Aunque aún no hay mayor información al respecto, ya aparece la sinopsis de la serie en la plataforma, y está catalogada como "TV para Niños" y "Dibujos Animados".

nl

