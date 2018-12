Netflix revela el top de lo más visto en México y no es "Luis Miguel, La Serie", es esta...

Hubo miles de memes, se posicionó como los más escuchado en Spotify, incluso en a las calles volvieron a sonar canciones de "El Sol", pero "Luis Miguel La Serie" no figuró en el top de lo más visto por los mexicanos en Netflix durante 2018.

De acuerdo con Vanguardia, "La casa de papel" desbancó a "Luis Miguel La Serie" de la lista de lo más visto en Netflix por los mexicanos, según un post de la plataforma de streaming en Twitter.

THE NEW YORK TIMES REVELA LAS 10 MEJORES SERIES DEL 2018

????

1. The Forest

2. La Catedral del Mar

3. Bodyguard

4. The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments

5. Anne With an E: Temporada 2

6. The Rain

7. Castlevania: Temporada 2

8. La casa de las flores

9. Made in Mexico

10. Élite