Estas son las series y películas que se van de Netflix en enero de 2019

REDACCIÓN 23/12/2018 04:55 p.m.

Ya estamos a unos días de que termine el año y el servicio de streaming más popular del planeta, Netflix, está listo para los cambios que traerá consigo el año nuevo.

A continuación te decimos qué series y películas dejan la plataforma a partir de enero del año que está a punto de empezar:

Se van el 02 de enero de 2019:

Beethoven´s Christmas Adventure

Blade

Blade II

Bram Stoker´s Dracula

Catwoman

Face/Off

Finding Neverland

Friday Night Lights

How to Lose a Guy in 10 Days

I Am Ali

Interview with the Vampire

Into the Wild

Journey to the Center of the Earth

Kung Fu Panda

Law & Order: Special Victims Unit (Seasons 15-17)

Like Water for Chocolate

Love Actually

Madagascar: Escape 2 Africa

Marie Antoinette

Meet the Fockers

Meet the Parents

Million Dollar Baby

Monsters vs. Aliens

Mortal Kombat

Rent

Sharknado

Sharknado 2: The Second One

Sharknado 3

Sharknado 5

Sharknado: The 4th Awakens

The 6th Day

The Godfather

The Godfather: Part II

The Godfather: Part III

The Green Mile

The Iron Giant

The Princess Diaries

The Queen of the Damned

The Reaping

The Shining

Se va el 05 de enero de 2019:

Pocahontas II: Journey to a New World

Se va el 13 de enero de 2019:

It Follows

Se va el 14 de enero de 2019:

Armageddon

Se va el 18 de enero de 2019:

Rogue One: A Star Wars Story

Se va el 19 de enero de 2019:

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

