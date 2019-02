Drama, acción y terror, esto es lo nuevo que llega a Netflix en marzo

REDACCIÓN 20/02/2019 09:34 p.m.

Series y películas se fueron para dar paso a nuevo contenido en el catálogo de Netflix, estas son las novedades que se liberan en Marzo en la plataforma de streaming más popular del planeta.

De acuerdo con Publimetro, esta es la lista completa de estrenos que llegan a Netflix en marzo, ¿estas listo para recibir la primavera maratoneando?.

BABO LANZA FUERTE RESPUESTA A LOS QUE LO LLAMAN "SUEGRO" POR FOTO DE SU HIJA

Series

Queer Eye: Temporada 3 (15/03/2019)

Los Fab Five viajaron a Kansas City, Misuri, para otra temporada de cambios emotivos y transformaciones impresionantes.

Turn Up Charlie (15/03/2019)

Idris Elba interpreta a un DJ fracasado que intenta relanzar su carrera mientras cuida de la hija de un exitoso amigo suyo.

Historia de un crimen: Colosio (22/03/2019)

Dramatización del asesinato del candidato a presidente mexicano Luis Donaldo Colosio en 1994. Primera entrega de una antología de crímenes sin resolver en América Latina.

Santa Clarita Diet: Temporada 3 (29/03/2019)

Joel y Sheila se enfrentan a un nuevo dilema cuando tienen que elegir entre una vida normal o una juventud eterna. ¿El amor verdadero nunca muere?

Love, Death & Robots (15/03/2019)

Una serie de antología de animación con Tim Miller y David Fincher como presentadores.

Coisa Mais Linda (22/03/2019)

Después de la desaparición de su marido, Maria Luiza convierte su propiedad en un club de bossa nova y descubre su independencia.

Formula 1: Drive to Survive (08/03/2019)

La velocidad, la presión, la competencia. Vive la Fórmula 1 a través de sus protagonistas, desde las pistas hasta las oficinas.

Arrested Development: Temporada 5B (15/03/2019)

Los Bluth se siguen dedicando a hacer un desastre de sus vidas personales y profesionales, y Michael es otra vez incapaz de abandonarlos, aunque lo lleven al límite.

La orden secreta (07/03/2019)

Tras unirse a una sociedad secreta, el estudiante universitario Jack Morton entra a un mundo donde los hombres lobo luchan contra los que dominan la magia negra.

Terrace House: Opening New Doors: Parte 6 (12/03/2019)

Kaito y Risako pasan el rato con sus compañeros mientras Yui y Aio intentan ponerse de acuerdo sobre el siguiente paso. Nada es seguro, solo su amistad.

Shadow (08/03/2019)

Atormentado por una tragedia personal, un exoficial incapaz de sentir dolor se lanza a atrapar malhechores que escapan de la policía de Johannesburgo.

Selling Sunset (22/03/2019)

Bienvenidos a un reality glam sobre las vidas privadas, acuerdos exorbitantes y clientes de alto perfil de los agentes inmobiliarios más elitistas de Los Ángeles.

Atlanta: Temporada de robos (02/03/2019)

Earn está convencido de que puede lograr que Alfred sea una estrella de rap. Pero, en el camino, aprenderán que no se puede confiar en todo el mundo.

La vida desastrosa de Saiki K.: Temporada 3 (01/03/2019)

Iba a ser un divertido viaje con amigos, hasta que una catástrofe pone en grave riesgo a la ciudad de Oshimai y la existencia de Kusuo y el resto de Japón.

On My Block: Temporada 2 (Disponible en marzo)

En un barrio problemático de Los Ángeles, la amistad de cuatro adolescentes inteligentes y divertidos se pone a prueba.

Rosario Tijeras (versión mexicana): Temporada 2 (01/03/2019)

Rosario se encuentra en medio de una sangrienta venganza entre dos jefes del crimen y tendrá que hacer lo imposible para recuperar al amor de su vida.

Películas

Emboscada final (29/03/2019)

La historia jamás contada de los detectives que capturaron a Bonnie y Clyde cobra vida en este drama protagonizado por Woody Harrelson y Kevin Costner.

Triple frontera (13/03/2019)

Son ex soldados de operaciones especiales y sienten que su servicio por la patria no tuvo recompensa. El plan: robar setenta y cinco millones a un narco sudamericano.

El niño que domó el viento (01/03/2019)

Un chico se inspira en un libro de ciencia ficción para crear un molino de viento que salve a su aldea malauí del hambre.

Durante la tormenta (22/03/2019)

Vera salva la vida de un niño que vivió en su casa 25 años antes, pero despierta en una nueva realidad donde su hija nunca ha nacido...

The Dirt (22/03/2019)

En esta dramatización de la autobiografía de Mötley Crüe, la banda alcanza las notas más altas y las más bajas del superestrellato del heavy metal.

PEÑA NIETO "LA GAVIOTA" Y TANIA RUIZ ENCIENDEN ANTRO CON VIDEO A RITMO DE LA FACTORIA

Tu hijo (01/03/2019)

Un cirujano decide hacer justicia por mano propia luego de que golpean brutalmente a su hijo en las puertas de un club nocturno.

Bayoneta (29/03/2019)

Un exboxeador de Tijuana trabaja como entrenador en un gimnasio de Finlandia y, por la noche, bebe solo. Hasta que le toca demostrar su valor una vez más.

Realmente amor (01/03/2019)

Esta encantadora comedia romántica cuenta diez historias de amor entrelazadas, que llegan a su punto culminante en la Nochebuena.

Magnolia (05/03/2019)

Por intervención divina, casualidad, historia o acción humana, las vidas de un ecléctico grupo de personajes se van entretejiendo.

Escobar: La traición (01/03/2019)

Virginia Vallejo reflexiona sobre su peligroso pero estimulante amorío con Pablo Escobar durante la creación de su imperio narco y la era de los crímenes atroces.

Dry Martina (16/03/2019)

El extraño encuentro con un fan lleva a una cantante argentina dueña de su cuerpo y sexualidad a una escapada en Chile.

La doncella (01/03/2019)

El plan de un estafador de conquistar a una heredera y quedarse con su fortuna se complica cuando él se enamora de la sirvienta que contrató como su cómplice.

Girl (15/03/2019)

Lara es una bailarina de quince años que lucha contra obstáculos físicos y emocionales mientras se prepara para cambiar de sexo. Inspirada en una historia real.

Tiempo en contra (01/03/2019)

Un corredor de autos deberá trabajar con una inteligente y enigmática chica para salvar a su mujer, raptada por alguien que todo lo ve.

Cómo enamorar a una chica punk (01/03/2019)

Tras un encuentro con una secta alienígena, un adolescente punk se enamora de una chica rebelde de otra galaxia desesperada por saber qué es ser humano.

Johnny English (01/03/2019)

Hay un francés en busca de las joyas de la corona y del trono en sí, pero por suerte el agente secreto por excelencia, Johnny English, está al tanto de todo.

Documentales y especiales

Jimmy Carr: The Best of Ultimate Gold Greatest Hits (12/03/2019)

Prepárense que ahí viene Jimmy Carr con los mejores remates de su legendaria carrera en el stand up. No va a quedar títere con cabeza.

Amy Schumer Growing (19/03/2019)

Amy Schumer habla del matrimonio, el embarazo, la política y más en este especial de stand up filmado en el Chicago Theatre.

Losers (01/03/2019)

Serie documental que analiza la psicología de la derrota a través del deporte. En una sociedad en la que lo único que importa es ganar, ¿cómo enfrentamos el fracaso?

La leyenda de la isla con coca (29/03/2019)

Este documental sigue la travesía de un estadounidense que se obsesiona con una leyenda que lo lleva hacia el Caribe, donde espera encontrar una mítica bolsa de coca.

ReMastered: La masacre de la Miami Showband (22/03/2019)

Irlanda del Norte, año 1975. Tres miembros de la famosa banda The Miami Showband fueron asesinados por lealistas del Úlster. ¿El crimen tuvo algo que ver con el Gobierno?

El arma elegida (02/03/2019)

Dos cineastas conversan con vendedores y poseedores de pistolas Glock para mostrar el impacto de las políticas violentas y sus consecuencias desde Chicago hasta Kirkuk.





Niños y familia

Charlie en Villacolores (22/03/2019)

Charlie es un niño adorable y divertido que te invita a expediciones impensadas junto a personajes llenos de vida y color.

Robozuna: Temporada 2 (15/03/2019)

Ariston, Mangle y los Robolibertadores están de vuelta, pero proteger su hogar se hace más difícil cuando el malvado Danuvia descubre a un poderoso robot llamado Dominatus.

¡YooHoo al rescate! (15/03/2019)

Cinco dulces criaturitas de la mágica YooTopia trabajan en equipo y usan todo tipo de aparatos geniales para ayudar a los animales en problemas, ¡siempre haciendo amigos!

LEGO – Liga de la Justicia: Batalla cósmica (01/03/2019)

Batman y la Liga de la Justicia se enfrentan al archibrillante villano mecánico Brainiac, que pretende sumar a la Tierra a su lista de planetas conquistados.

COMO SIEMPRE LA QUISISTE VER, YANET GARCÍA COMPARTE VIDEO BAÑANDOSE

Masha y el oso: Temporada 3 (01/03/2019)

Masha y su amigo Oso inventan cuentos de hadas, aprenden sobre tecnología, celebran la amistad y descubren que los osos y las abejas no se llevan nada bien.

Disney – Descendientes (18/03/2019)

El hijo de la Bella y la Bestia propone recibir a los descendientes de los villanos de los cuentos de hadas, lo que desata una lucha épica entre el bien y el mal.

Disney – Atrapada en el medio: Temporada 3 (01/03/2019)

Los Díaz viven grandes cambios, que incluyen la preparación de Harley para su quinceañera y una pelea con Aidan, el nuevo (y molesto) vecino.

La máscara 2: El hijo de la máscara (01/03/2019)

La vida de Tim cae en picada cuando su perro encuentra una máscara con el poder de convertir a quien la use en un lunático imparable a la hora de hacer travesuras.

an

LEA TAMBIEN En redes sociales proponen a Lizbeth Rodríguez de "Exponiendo Infieles" para que sea diputada Hasta le hicieron una pancarta con su supuesto lema "Si puedo acabar con la infidelidad, también puedo con la corrupción"

LEA TAMBIEN Estos son los nominados al Oscar y la hora y canal donde podrás ver la ceremonia "Roma" y "The Favourite" son las que llegan con más probabilidades para destacar en la gala de los Oscar 2019