Netflix hace posible la propuesta de matrimonio más original

REDACCIÓN 20/12/2017 02:13 p.m.

Un joven originario de Estados Unidos, le propuso matrimonio a su novia con la ayuda de Netflix.

De acuerdo con HuffPost, Conor lleva casi seis años de noviazgo con Kamela, quien es el amor de su vida, el joven decidió llevar su relación a otro nivel y pedirle matrimonio. Pero no quería hacer algo convencional así que urdió un ingenioso plan.

He wanted to propose using Netflix. So we called in a few friends. pic.twitter.com/LvkVIeymfd