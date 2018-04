Películas y series

Disfruta de los estrenos que llegan a Netflix en mayo

El tío Netflix revela el contenido que se agregará a su catálogo para el próximo mayo

REDACCIÓN 25/04/2018 07:53 p.m.

Esto es lo nuevo de Netflix que llega en Mayo (FOTO TOMADA DE WEB)

Como cada mes, Netflix actualiza su catálogo; estas son las series y películas que se suman a la lista en mayo. En este mes lo que sobran son puentes, la oportunidad perfecta para maratonear con el contenido de la plataforma streaming.

De acuerdo con Publimetro, esto es lo nuevo que Netflix estrenará el quinto mes de este 2018:

EL FINAL DE "SENSE 8" LLEGA A NETFLIX EN JUNIO

SERIES:

Unbreakable Kimmy Schmidt-Temporada 4- Desde el 30 de mayo

The Rain- Temporada 1- Desde el 4 de mayo

No necesita presentación con David Letterman: Tina Fey- 4 de mayo

Dear White People- Volumen 2- 4 de mayo

"The Toys that made us" – Temporada 2- 25 de mayo

Fauda- Temporada 2- 24 de mayo

Bill Nye Saves the world- Temporada 3- 11 de mayo

Mob Pshyco 100- Temporada 1 22 de mayo

Sorpresa- Temporada 1- 4 de mayo

Versailles- Temporada 2- 16 de mayo

PELÍCULAS

En Ciertas ocasiones- 1 de mayo

Anon- 4 de mayo

El Stand de los besos- 11 de mayo

Cargo- 18 de mayo

Ibiza- 25 de mayo

No estoy loca- 4 de mayo

El Cazador y la Reina del Hielo- 26 de mayo

El Hilo Rojo- 19 de mayo

El ciudadano Ilustre- 1 de mayo

Chappie- 2 de mayo

Grandes Amigos – 1 de mayo

Perfectos Desconocidos- 1 de mayo

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Ali Wong: Hard Knock Wife- 13 de mayo

La partida final- 4 de mayo

Genio del Mal- Temporada 1- 11 de mayo

27 Gone too soon- 1 de mayo

KIDS

Kong el rey de los monos- Temporada 2- 4 de mayo

Spirit, Cabalgando Libre- Temporada 5- 11 de mayo

¿Quién fue? La Serie- Temporada 1 – 11 de mayo

TrollHunters- Parte 3- 25 de mayo

Grandes Mini Poderosos- Temporadas 1 y 2- 16 de mayo

LOS "ME GUSTA" DE FACEBOOK DICEN ESTO DE TI

an

LEA TAMBIEN YouTube elimina de su plataforma imágenes que promueven la zoofilia YouTube tiene nuevas políticas y estas cada vez son más estrictas, ahora eliminará imágenes que contengan zoofilia

LEA TAMBIEN Mexicano presentará a Facebook bot con razonamiento humano El sistema de inteligencia artificial fue desarrollado en la UNAM

LEA TAMBIEN Doctor Go, la app que te lleva un médico a tu domicilio Te sientes fatalmente enfermo pero no tienes ánimos o tiempo de salir al doctor, no te preocupes, Doctor Go te lo lleva a la puerta de tu casa