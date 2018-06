Estrenos

Lista completa de los estrenos de Netflix para julio 2018

Como cada mes, la plataforma de streaming estrenará series, películas, documentales y material infantil, checa la lista completa

REDACCIÓN 21/06/2018 04:42 p.m.

Cada mes la plataforma de streaming sorprende con la cantidad de material propio que estrena. (FOTO ESPECIAL)

La plataforma de streaming Netflix mes con mes nos comparte contenido exclusivo que cada vez llama más la atención.

En el mes de julio uno de los materiales más esperados es la sexta temporada de "Orange is the New Black" y la segunda temporada de "Anne with an E".

A continuación te compartimos la lista completa de estrenos para Netflix.

Les compartimos todos los estrenos de la plataforma en julio.

Nuevas series en julio 2018

La sexta temporada de ´Orange is the New Black´ era una de las más esperadas del año, pero también destacamos ´Roma: Imperio de sangre´ donde veremos como Julio César asciende para lograr una de las dinastías más importantes de la historia, aunque confirmará que su poder tendrá un precio muy alto.

The Comedy Lineup – 3 de julio

Chicas buenas – 6 de julio

Anne with an E (T2) – 6 de julio

Comedians in Cars Getting Coffee: Recién hecho – 2018 – 6 de julio

¡Samantha! – 6 de julio

Juegos sagrados – 6 de julio

Sugar Rush – 13 de julio

Archer (T9) – 13 de julio

El show de Joel McHale con Joel McHale: Parte 2 – 15 de julio

El interior es lo que cuenta – 20 de julio

Final Space – 20 de julio

Roma: Imperio de sangre – 27 de julio

Orange Is the New Black (T6) – 27 de julio

Bienvenidos a la familia – 27 de julio

Bates Motel (T5) – 30 de julio

A Very Secret Service (T2) – 30 de julio

Estreno de Películas en Netflix México

´El aviso´ es una película en la que un niño recibe una amenaza de muerte y Jon, un joven que vive obsesionado con los números descubre un patrón en común con una serie de asesinatos. Tendrá que actuar rápido antes que la lista siga creciendo.

Ladronas de almas – 1 de julio

Duck Butter – 1 de julio

La noche del demonio: Capitulo 3 – 2 de julio

La 4ª compañía – 5 de julio

Bajo la piel de lobo – 6 de julio

De caza con papá – 6 de julio

Atrapado en los noventa – 7 de julio

Reporteras en guerra – 10 de julio

El final de todo – 13 de julio

Romina – 13 de julio

Warcraft: El primer encuentro de dos mundos – 14 de julio

Buenos vecinos 2 – 14 de julio

Temporada de caza – 15 de julio

El aviso – 24 de julio

Mr. Holmes – 26 de julio

Extinción – 27 de julio

Pixeles – 28 de julio

Ricki and the Flash: Entre la fama y la familia – 31 de julio

The End of the Tour – 31 de julio

Nuevos documentales en Netflix

En la nueva temporada de ´Capos de la droga´ podremos conocer los métodos que usaban personajes como el Chapo, Jemeker Thompson, Christopher Coke y Klaas Bruinsma para intimidar y evitar a las autoridades, mientras hacen dinero con sus diferentes negocios.

First Team: Juventus: Parte B – 6 de julio

TRAS LA POLÉMICA, ASEGURAN QUE ATALA SARMIENTO REGRESA A TV AZTECA

Somebody Feed Phil: El segundo plato – 6 de julio

Inside the World´s Toughest Prisons – 6 de julio

Capos de la droga (T2) – 10 de julio

Jim Jefferies: This Is Me Now – 13 de julio

I can´t wait for everyone to see my new stand up special "This Is Me Now." It comes out Friday, July 13th. #ThisIsMeNow @NetflixIsAJoke pic.twitter.com/fhb7lowmSZ — jim jefferies (@jimjefferies) 18 de junio de 2018

Iliza Shlesinger: Elder Millennial – 24 de julio

Coco y Raulito: Carrusel de ternura – 27 de julio

Salud a la venta – 27 de julio

Películas infantiles y series nuevas

Regresa el Capitán Calzoncillos, con nuevas historias en las que tendrán que enfrentar al director de su escuela que buscará arruinarles cualquier momento de diversión.

A rienda suelta (T2) – 6 de julio

Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos – 13 de julio

Vamos por el campeonato – 15 de julio

Home: Las aventuras de Tip y Oh (T4) – 20 de julio

Luna Petunia: De vuelta en Amazia (T2) – 20 de julio

Pato, pato, ganso – 20 de julio

Cupcake y Dino: Servicios generales – 27 de julio

La peor bruja (T2) – 27 de julio

auc

LEA TAMBIEN ¡Adiós Koko! Muere la gorila que se comunicaba con lenguaje de señas Koko falleció a los 46 años, fue criada en cautiverio y se convirtió en una celebridad tras comunicarse con los humanos

LEA TAMBIEN Acusan a Shakira de utilizar un símbolo nazi para promover su gira Los fanáticos de Shakira, exigen que la cantante retire el polémico accesorio nazi con el que promociona su gira "El Dorado World Tour"

LEA TAMBIEN El día en que Luis Miguel y Luisito Rey salieron de fiesta Las fotografías compartidas en redes sociales se viralizaron rápidamente y en tan solo una hora alcanzaron los 80 mil "me gusta" en Instagram