¡Ya llegó, ya está aquí! Esta es la lista de estrenos de Netflix para diciembre

REDACCIÓN 21/11/2018 06:42 p.m.

Ya se aproxima el último mes del año y Netflix preparó esta lista de estrenos para celebrarlo.

En estos últimos 31 días si cuentas con una cuenta de Netflix podrás disfrutar de una serie de películas y series que finalmente llegarán a la plataforma para cerrar el año con broche de oro, no te pierdas la siguiente lista y marca tu calendario.

Desde el 01 de diciembre:

8 Mile

Astro Boy

Bride of Chucky

Christine

Cloudy with a Chance of Meatballs

Friday

Friday After Next

Hellboy

Man vs Wild with Sunny Leone: Season 1

Meet Joe Black

My Bloody Valentine

Next Friday

Reindeer Games

Seven Pounds

Shaun of the Dead

Terminator Salvation

The Big Lebowski

The Great British Baking Show: Masterclass: Temporada 5 Masterclasses

The Last Dragon

The Man Who Knew Too Little

02 de diciembre:

The Lobster

03 de diciembre:

Blue Planet II: Temporada 1

04 de diciembre:

District 9

06 de diciembre:

Happy!: Temporada 1

09 de diciembre:

Sin senos sí hay paraíso: Temporada 3

10 de diciembre:

Michael Jackson´s This Is It

14 de diciembre:

Roma

16 de diciembre:

Baby Mama

Kill the Messenger

One Day

The Theory of Everything

21 de diciembre:

Back With the Ex

Greenleaf: Temporaad 3

LAST HOPE: Part 2

24 de diciembre:

The Magicians: Temporada 3

25 de diciembre:

Anthony Bourdain: Parts Unknown: Temporada 11

Marvel Studios´ Avengers: Infinity War

26 de diciembre:

You

30 de diciembre:

The Autopsy of Jane Doe

31 de diciembre:

The Bill Murray Stories: Life Lessons Learned From a Mythical Man

