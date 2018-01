Netflix confirmó que "Bright" tendrá una secuela

REDACCIÓN 03/01/2018 07:46 p.m.

Netflix publicó hoy un pequeño video humorístico en su cuenta de Twitter, en el que confirmó la secuela de "Bright".

De acuerdo con Diario de NY, el video muestra el supuesto casting de un grupo de orcos para el nuevo largometraje.

El cineasta David Ayer, de "Suicide Squad" (2015), fue quien dirigió "Bright" (2017) y volverá a estar al frente de la secuela.

Medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter aseguraron que Will Smith y Joel Edgerton, los dos protagonistas de "Bright", también liderarán su continuación.

ANNOUNCEMENT: Orc auditions for the @BrightNetflix sequel are now closed. Thank you. Have a nice day. pic.twitter.com/QnVqkgYRkE