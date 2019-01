¡Atentos! Netflix aumentó sus costos de suscripción y estos son los nuevos precios

REDACCIÓN 15/01/2019 04:28 p.m.

Netflix anunció que aumentaría sus costos de suscripción y los usuarios no estuvieron tan contentos. La empresa explicó que gran parte del dinero se emplearía para llevar, mejor y más novedoso contenido a la plataforma.

De acuerdo con CNBC, los precios fueron elevados entre 13% y 18%, su mayor alza hasta la fecha.

La suscripción básica y económica pasó de 8 a 9 dólares. Asimismo, los planes de 11 y 14, aumentarán a 13 y 16, respectivamente.

Los nuevos suscriptores estarán sujetos a los precios más altos de inmediato, mientras que los miembros actuales de Netflix verán el despliegue de nuevos precios en los próximos tres meses.

"Cambiamos los precios de vez en cuando a medida que continuamos invirtiendo en un gran entretenimiento y mejorando la experiencia general de Netflix", dijo la empresa en un comunicado al medio CNBC, cuando había decidido aumentar el costo de su servicio en 2017.

El gigante del streaming ha estado destinando miles de millones de dólares a su contenido, y sus originales incluyen títulos populares como: Orange is the New Black , House of Cards y Stranger Things .

Este aumento de precio también se produce en un momento en que Netflix está recibiendo gran reconocimiento tanto por sus series originales como por sus películas.

La compañía logró ocho nominaciones a los premios BAFTA en 2019 y se llevó a casa varios Globos de Oro por producciones como "The Kominsky Method y Bodyguard", así como para "Roma" de Alfonso Cuarón.

nl

