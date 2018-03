Videos

Disfruta de lo nuevo que llega a Netflix en abril

Prepárate para maratonear en estas vacaciones de Semana Santa con lo nuevo que se integra al catálogo de Netflix

REDACCIÓN 23/03/2018 07:27 p.m.

Esto es lo que llega a Netflix en abril

Netflix presenta los estrenos de series y películas que se integran a su basto catálogo de contenido streaming en abril, ponte cómodo, prepara un buen tazon de botana y prepárate no despegues de la pantalla.

De acuerdo con E-consulta, estas son las series, películas y documentales que estarán disponibles en Netflix a partir del primero de abril.

Series

1 de abril

Los 100: Temporada 4

Los Culpables

Gold Stars: La historia oficial de la Copa Mundial de la FIFA

6 de abril

La Casa de Papel - Parte 2

No Necesitan Presentación con David Letterman: Jay-Z

Troy: La Caída de una ciudad: Temporada 1

13 de abril

Perdidos en el espacio: Temporada 1

15 de abril

The Walking Dead: Temporada 7

19 de abril

The Alienist: Temporada 1

21 de abril

The Letdown: Temporada 1

26 de abril

Happy!: Temporada 1

27 de abril

3%: Temporada 2

Películas

1 de abril

Disney - Cenicienta

Amityville: The Awakening

6 de abril

6 Globos

Órbita 9

Sun Dogs

12 de abril

Carteristas

13 de abril

No Soy un Hombre Fácil

15 de abril

Hermanas

16 de abril

20 de abril

Dude: Así es la vida

25 de abril

Psychokinesis

27 de abril

Candy Jar

La peor semana

Documentales y especiales

1 de abril

Disney - El reino de los monos

6 de abril

Ram Dass, Going Home

10 de abril

We are Many

13 de abril

Chef's Table: Repostería

16 de abril

The Story Of God whit Morgan Freeman

20 de abril

Mercury 13

Para niños

1 de abril

Alexander y un día terrible, horrible, malo... ¡Muy malo!

4 de abril

Tinkerbell: y la bestia de Nunca Jamás

6 de abril

Un jefe en pañales: De vuelta a los negocios

13 de abril

El autobús Mágico: Vuelve la magia: Temporada 2

20 de abril

Miniespías: Misión crucial

27 de abril

Las nuevas leyendas de Mono

