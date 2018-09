Familia de Néstor espera que despierte del coma inducido

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 18/09/2018 09:54 p.m.

Toluca, Edomex.- Las próximas 48 horas serán cruciales para Néstor Hernández Castañeda, pues los médicos irán despertándolo del coma inducido para evaluar las secuelas por el impacto de bala que aún permanece incrustado en su cerebro.

El estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), fue baleado hace cinco días durante una fiesta de bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso.

"Los médicos dicen que su situación es delicada. El peligro todavía es latente, el daño es a nivel del lóbulo parietal derecho", comenta afligido Don Felipe, su padre, quien agregó que fue a raíz de la presión de los medios de comunicación que el caso de su hijo ha cobrado relevancia, tanto para las autoridades como para los doctores que lo atienden en el Hospital Adolfo López Mateos, en Toluca.

Ángel Hernández Castañeda, hermano de Néstor, confirmó que las autoridades de la universidad han brindado apoyo jurídico a la familia, pero que pudo ser a raíz de la presión de los medios de comunicación y de parientes, ejercida en redes sociales.

"No prestaron atención hasta que hubo mayor difusión y en redes sociales. No debería ser así, por qué guardaron tanto silencio, todos los casos son importantes y no deberían minimizarlos", señaló.

Incluso, informó que tras la petición hecha a los estudiantes y al rector de la UAEMex, Alfredo Barrera Baca, para aportar testigos de quien fue el agresor, lograron obtener datos de éste, de tal forma que ya emitieron la solicitud de orden de aprehensión.

Conforme a los testimonios recabados, dijo, se obtuvo que el presunto atacante de Néstor es familiar de uno de los estudiantes -aunque no se ha especificado de qué Facultad-, quien se presume portaba un arma calibre .22 milímetros.

"La bala no podrá ser retirada, pero los neurocirujanos comentan que ha disminuido un poco la inflamación y disminuirán el suministro de medicamentos, para que vaya despertando poco a poco para examinar las secuelas del agravio", agregó el padre de Néstor.

Su padre desmintió la versión ofrecida por la Fiscalía mexiquense, acerca de que su hijo se encontraba en una reunión con motivo de las fechas patrias, y confirmó que la agresión contra Néstor ocurrió en la fiesta de bienvenida a estudiantes de la UAEMex, organizada por los propios alumnos.

Indignado, expresó que su misión como padre ha sido cimentar los valores en sus hijos y darles una profesión, como "el mayor (Ángel) cuenta con doctorado en Ciencias de la Computación, Néstor recién cursa la Maestría en Software, mi hija estudia Ingeniería en Software y mis dos hijos más pequeños estudian la secundaria".

Por ello, el señor Don Felipe dice que "su deber es dejar a la sociedad algo positivo y en este caso hijos preparados y no delincuentes; desafortunadamente vivimos en una sociedad muy atrasada, por eso no se vale que ante la intolerancia alguien más haya querido quitarle a la vida a uno de ellos".

La familia del estudiante de la maestría en Software espera que en las próximas horas haya mejoría en la salud de Néstor, "esperamos en Dios que las consecuencias no sean mayores".

