El negocio redondo del IMSS con los niños de la Guardería ABC

Un grupo de padres de niños expuestos por el incendio de la Guardería ABC, detectó en los expedientes médicos de sus hijos presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios del IMSS, en la compra de medicamentos que nunca fueron otorgados a los pacientes y firmas falsificadas de los papás.

Medicamentos cobrados muy por encima de su valor comercial, vuelos de avión a costos excesivos, falsificación de firmas fueron algunas de las anomalías que encontraron padres ABC en los expedientes entregados por el Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto a gastos adjudicados a los tratamientos de sus hijos.

Titular del IMSS se reúne con padres y madres de Guardería ABC

Son alrededor de 80 menores expuestos que presentan secuelas desde el fatídico incendio en la Guardería ABC en junio de 2009 y a quienes el IMSS a través del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, CAICE, está obligado a ofrecerles atención especializada de manera gratuita, recurso que reporta la institución al gobierno federal.

Sin embargo, durante 9 años, tiempo posterior a la tragedia, la dependencia a registrado gastos en el tratamiento de estos niños, que en realidad nunca llegaron a dichas familias, denunció el representante legal de 34 víctimas ABC, Miguel Nava.

“Como representante legal, pedí la información al IMSS y me la estuvieron negando, como estrategia utilice la unidad de acceso a la información, esta unidad, generó que padres y madres de familia, obtuvieran los expedientes, y ellos poco a poco lo analizaron y se dieron cuenta de los gastos que les están queriendo adjudicar en determinado momento”.

Por poner un ejemplo, detalló que uno de los expedientes entregados a una de las 34 familias, señala que se pidieron centenares de cajas de pomadas ‘Voltaren’, medicamento antiinflamatorio al que muchos de los menores resultaron alérgicos y no formaban parte de su tratamiento, con valor seis veces más alto al precio de mercado.

“El valor comercial de esta pomada es de 100 pesos y el IMSS los reportó a un costo de 600 pesos cada una, fueron cientos de unidades y en algunos casos ni siquiera los utilizan, hay otros jabones que también al parecer los compran por toneladas y hay niños que son alérgicos”.

Servidores públicos y proveedores, se han beneficiado con la tragedia del 5 de junio del 2009, situación que será denunciada, una vez que el Seguro Social entregue la totalidad de expedientes a los padres de los menores víctimas, que resultaron lesionados en el incidente, agregó.

“La tragedia va a cumplir nueve años, pero se siguen construyendo un CAICE enorme, pero estas obras monumentales que hace el IMSS genera enorme beneficios económicos, tanto a servidores públicos que adquieren este tipo de servicios, como a proveedores privilegiados”.

Dicha irregularidad, fue reportada al titular del IMSS Tiffic Miguel en su visita a Sonora el pasado miércoles 16, motivo por el cual se despidió a la administradora del CAICE, pero el problema de fondo continúa sin solventarse.

“Según lo que dijo el director del IMSS, esta empleada está siendo investigada administrativamente, quiere decir que esta persona sin que me conste, ya tenía antecedentes de corrupción en otras funciones que desempeñaba”.

Padres de familia preparan pruebas para presentar la denuncia

Una vez que el IMSS entregue la totalidad de los expedientes a las familias víctimas de ABC, prepararán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, ya que hace falta consolidar las pruebas contra el sistema federal de salud, comentó el abogado.

“La fecha en la que interpondremos la denuncia, depende de que los padres de familia se atrevan, pues ha habido familias que a lo largo de años han estado muy lastimadas por la muerte de sus pequeñitos o lesiones de por vida, indudablemente tienen temor a que estos derechos que ejercen y que el gobierno federal y del estado, han querido ver que son como favores, se les retiren”.

Actualmente los padres de familia sienten inseguridad de destapar una posible red de corrupción dentro del Seguro Social, en los apoyos que fueron destinados a los padres y niños víctimas del incendio en la Guardería ABC.

Pese a ello, la defensa legal preparará la demanda con todos los elementos legales que sustenten la culpabilidad de los responsables de los tratamientos especiales que reciben los menores de manera gratuita.

Tanto gobierno del estado, como gobierno municipal se lavan las manos: Abogado

El gobierno del estado sigue canalizando el caso de la tragedia ocurrida en Sonora a la autoridad federal, por tratarse de una guardería subrogada al Instituto Mexicano del Seguro Social, aseveró Miguel Nava, siendo la única intervención de su parte en el caso, el apoyo económico que otorgaron meses después del incendio.

Para tratar este tema y la posible corrupción en los recursos que utiliza el IMSS para el tratamiento a cada niño, solicitaron una cita con la gobernadora Claudia Pavlovich, misma que a la fecha no ha sido confirmada, acotó.

“Estamos esperando que salgan las resoluciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque indudablemente, el gobierno del estado y del municipio de Hermosillo, tienen su responsabilidad”.

“Ya van nueve años y la parte penal del asunto, está hoy en juicio de amparo, pero el estado en sus tres órdenes de gobierno, tiene responsabilidad directa, lo que hicieron fue dar dinero a las mamás de los niños para apaciguar el problema”.

Familias ajenas se cuelgan de los apoyos otorgados a las víctimas de ABC en Hermosillo

Familias que no se vieron directamente afectadas por la tragedia, utilizan los beneficios que otorgó el IMSS a las víctimas. Esto forma parte de las irregularidades que siguen lastimando a los padres de niños fallecidos y expuestos en el incendio de la guardería en 2009.

Aun cuando el número de familias víctimas del incendio de la Guardería ABC en 2009 asciende a aproximadamente 130, son alrededor de mil menores los que se atienden en el Centro de Atención Inmediata de Casos Especiales CAICE, creado por el IMSS para servicios médicos y psicológicos de los afectados, denunció Ofelia Vázquez.

La madre de Germán Paul León, niño de 4 años que murió en el siniestro hace 9 años, aseveró después de casi una década de haberse suscitado esta tragedia en Hermosillo, gobierno y sociedad en general continúa lucrando con la memoria de los 49 niños que perdieron la vida en el incendio, pues familia ajenas, sin afectación, utilizan los servicios médicos que corresponden a los menores expuestos.

“Queremos que se dejen de dar atenciones a personas colgadas de la muerte y lesiones de nuestros hijos, porque se supone que el CAICE, es para que médicos especializados atiendan a los niños lesionados, pero realmente va muy poca gente de los afectados”.

Se trata dijo, de familias de niños registrados en la Guardería ABC pero que el día del incendio, el 5 de junio de 2009, no asistieron a la estancia o salieron horas antes de la tragedia, por lo que exigen a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social que se regule esta situación.

“Yo no tengo a mi hijo, pero esta gente sí y ahora se están beneficiando de que tenían a sus hijos registrados en esa guardería para colgarse, porque quieren los mismos beneficios, las mismas atenciones y los mismos recursos a los que pudiéramos tener derecho y sin haber tenido ningún tipo de afectación”.

Debido al shock que vivieron durante los primeros años, comentó que no se había atrevido a alzar la voz para denunciar estas irregularidades detectadas en el ámbito de salud por el caso ABC, en el cual se tiene que dar seguimiento por acuerdo presidencial pactado el mismo año del incendio.

Ya que además, carecen de los medicamentos básicos para los niños en las farmacias del IMSS, existe discriminación de parte de algunos médicos hacia menores que no reciben la atención médica que requieren, pues alargan la aplicación del tratamiento con plazos que nunca llegan.

“Es la misma impotencia que sentimos desde un principio, de porqué siguen lucrando los políticos, los funcionarios del Seguro Social, el mismo Seguro Social, la gente que se cuelga de la muerte y lesiones de nuestros hijos, sigue igual”.

“Antes no nos dábamos cuenta porque la verdad andábamos en el limbo, trastornados o no pensábamos, pero conforme ha pasado el tiempo no hemos olvidado, pero hemos aprendido y tratado de sobrevivir con esto que nos marcó de por vida”.

mvf