Negligencia casi mata al ahuehuete de 490 años en Xochimilco

Tiene más de 490 años de edad. Según datos históricos, fue plantado por Cuauhtémoc en agradecimiento a los xochimilcas por haber defendido Tenochtitlán, durante las batallas que encabezó Hernán Cortés. Se trata de un ahuehuete bautizado por los vecinos como “El Sabino de San Juan”.

Este árbol que data de 1521 se encuentra en riesgo, luego que el sábado pasado se cayera uno de los tres troncos que lo conforman. La delegación afirmó que la causa había sido “fuertes vientos”. Sin embargo, los vecinos del barrio de San Juan, lugar donde está el árbol, acusaron negligencia y dilación por parte del gobierno de Avelino Méndez.

Joel Tovar Velasco, biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM y fundador de la organización “Xochimilco Más Verde”, señaló que en los últimos años el ahuehuete presentaba algunas inclinaciones y aparentes fracturas en la parte media.

“Se trata de un ejemplar que tiene tres brazos o troncos principales, cada uno orientado hacia una dirección distinta. Uno de estos brazos es el que está más inclinado y creció en escuadra. Esa rama no fue la que se cayó, sino otra que presentaba algún deterioro en su corteza”.

Debido a la inclinación del ahuehuete, el actual gobierno delegacional estableció un convenio de colaboración con la Universidad Chapingo para su rehabilitación y conservación. La institución dictaminó que debían de realizarse una serie de acciones para darle mantenimiento, preservar la vida del ahuehuete y darle corrección al problema.

El año pasado, en 2017, resultado de este convenio de colaboración, la Universidad Chapingo comenzó a implementar las medidas como parte del proyecto de recuperación y mantenimiento del Sabino.

“Removieron tierra y maleza del alrededor del árbol. Le quitaron plantas, plántulas, incluso otros ahuehuetes pequeños. Sólo dejaron dos o tres más. Nutrieron el suelo y lo abonaron. A un lado del Sabino había una llave de agua que mantenía la humedad en el suelo. Los ahuehuetes son árboles de vegetación lacustre, están habituados y requieren de una gran cantidad de agua. Pues se le quitó ese riego permanente que tenía”.

Después del sismo de 1985, los vecinos se percataron que la inclinación del árbol se agudizaba y se organizaron para ponerle un anillo de acero que contuviera y rodeara a los troncos para que se mantuvieran unidos.

Como parte de las acciones de la Universidad Chapingo que hicieron en 2017, este anillo fue retirado, y hasta ahora no se ha sustituido con nada. Se dejó suelto.

La idea, que formaba parte del proyecto de recuperación, era construir una estructura adecuada que sirviera de soporte y apuntalamiento a la rama más inclinada del árbol. Incluso esa recomendación y obra fue señalada como urgente por parte de los especialistas de Chapingo.

El también vecino del barrio de San Juan agregó que, en su momento, la delegación manifestó al Comité Ciudadano no tener recursos para continuar con el proyecto y las acciones para rescatar al Sabino.

“La Universidad dejó una serie de acciones pendientes y dijo que eran urgentes de hacer, una de las cosas era el apuntalamiento. Eso no se hizo. Las autoridades delegacionales le decían al Comité Vecinal que no había presupuesto y ahí están las consecuencias”.



LOS DAÑOS “IRREPARABLES” QUE SUFRIÓ EL SABINO

El árbol tiene tres grandes estructuras, incluso históricamente se ha pensado que pueden ser dos ahuehuetes que crecieron juntos. De esas tres estructuras, una de ellas fue la que se cayó, la que estaba menos inclinada.

“Cayó sobre la calle y dañó el redondel -la reja que lo protegía-. Un vehículo hizo que se cayeran cables, se fue la luz. No hubo lesionados y al momento nos dijo personal de Protección Civil que había un riesgo para los vecinos que viven muy cerca del ahuehuete, y que por sugerencia deberían de desalojar unos días. Hay vecinos que siguen en sus viviendas, hay quienes se salieron el fin de semana”.

Las dos terceras partes del árbol siguen en pie. Sin embargo, uno de esos brazos es el que está más inclinado.

Una lamentable noticia, el Sabino del Barrio San Juan tuvo una fractura severa. Compartimos video de vecinos, convocamos la atención de @PAOTmx @CancinoPAOTmx @chapingo se trata de un árbol de al menos 400 años que es parte del patrimonio ambiental de Xochimilco. @ximenamusic pic.twitter.com/9JW3UKpeJf — Xochimilco+Verde (@XochimilcoVerde) 9 de septiembre de 2018

“Según mi experiencia, cualquier trabajo que se le haga es muy delicado, tiene que ser hecho por profesionales y con mucho cuidado, porque la rama que se cayó sigue actuando como contrapeso. Está doblada sobre el árbol y lo sigue deteniendo, son cientos de toneladas de madera”, indicó Tovar Velasco.

El riesgo que pudiera tener el árbol, añadió, es que sea necesario derribarlo. Por eso los vecinos insisten en que haya un peritaje muy serio con especialistas.

“Pedimos que otras instancias, distintas a la delegación y a Chapingo, vengan a dar otra opinión y podamos tomar la mejor decisión de qué hacer con el árbol, porque todavía está en pie, pero hay mucho riesgo de que pueda caer y afectar a las casas, pero sobre todo perderíamos parte de nuestra historia y a un gran ejemplar ambiental invaluable”.

Los vecinos quieren evitar que la delegación haga otra una ocurrencia, sea algo mal hecho o muy precipitado. Denunciarán el caso ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para que se investigue y se determine si hubo o no negligencia y quién fue el responsable.

“Queremos dejar un antecedente, que se sepa que hubo negligencia y dilación, y no una valoración seria del problema que teníamos. El árbol requería seguir teniendo atención y ésta ya no se hizo y se dejó. Por ello, hay algún responsable que consideró no era necesario y que el árbol estaba bien así”, dijo.

“Queremos que la gente sepa que en Xochimilco se cometió un crimen ambiental y que aspiremos al corto plazo a que haya una sanción y se repare el daño y que sirva como un ejemplo para que no vuelva a pasar en la ciudad”, concluyó.

ams