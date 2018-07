Nayib canceló su boda para levantar panadería familiar tras 19S

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 18/07/2018 08:38 p.m.

Jojutla, Morelos. El sismo del 19 de septiembre de 2017 trajo de regreso a casa a Nayib Montero, un joven médico veterinario que radicaba en la Ciudad de México y quien tuvo que cancelar su boda para ayudar a reconstruir el negocio de su familia.

"Por algo pasan las cosas", dice Nayib frente a la mesa donde todos los días prepara la masa para las donas, conchas y teleras que vende en el centro de Jojutla.

La tarde del 19 de septiembre Nayib estaba en la Ciudad de México.

Poco antes se había graduado como médico veterinario zootecnista.

El edificio donde estaba, en Naucalpan, comenzó a sacudirse.

Sus compañeros se alarmaron, pero él lo tomó con calma porque aún no sabía la magnitud del terremoto ni que la panadería donde estaba su familia se había venido abajo.

"Los médicos de la zona se espantaron porque ahí no temblaba, me metí a las redes sociales y fue cuando vi que en Jojutla estaba muy feo por comentarios de primos, amigos, conocidos, pero fue como ´es una broma, allá no tiembla, no pasa esto, no pasa nada, ¿cómo es posible que pueda estar destrozado?´ Me entró el miedo en ese momento, comencé a ver un humo hacia la ciudad, hacia el DF y quise localizar a mis familiares, no pude localizar a nadie y después comencé a creérmela: sí pasó algo", cuenta.

El 19 de septiembre no pudo regresar a Jojutla. El viaje lo realizó hasta la madrugada del día siguiente.

Cuando llegó a Jojutla Nayib no podía creer lo que sus ojos veían: la comunidad estaba destrozada.

"Llegué en la madrugada, no tuve oportunidad ver muchas cosas, pero sí vi y dije ´no manches, pasó todo esto, todo está tirado, por donde paso, porque había escombros por aquí, todo tirado, no había servicio de luz, estaba feo realmente", recuerda.

Por fortuna, aunque el local donde estaba instalada su panadería se vino abajo, sus familiares no resultaron muy dañados físicamente, salvo su papá, que recibió algunos golpes en la cabeza.

"Mi familia afortunadamente, los que estaban en la panadería, que era mi papá, estuvo bien, más que unas lesiones en la cabeza, se le cayeron parte de piedras, de blocs, de la estructura, al momento de entrar.

"Él ayudó al rescate de varias personas que estaban enfrente, la señora Caro con sus hijos, desafortunadamente una falleció con el bebé, que eran vecinos de la panadería de hace años, que teníamos contacto con ellos y mi hermano estaba en la secundaria, estaba en educación física en ese momento, como pudo salió, no pasó a mayores, mi mamá estaba trabajando, estaba en Puente de Ixla, en la 24 de febrero, en la primaria, mi abuelita y mis demás tíos, mis familiares estaban en la colonia Pedro Amaro, allá vivían, allá vivíamos, pero la panadería pues sí quedó pues ya no se pudo regresar ahí", dijo.

Tras saber que su familia estaba bien de salud, Nayib supo que tenían que levantar de inmediato el negocio familiar.

Lo primero fue rescatar lo que se pudo de la panadería, como algunas charolas, un horno, cortadoras y moldes.

El siguiente paso era encontrar un local.

La mayoría estaban dañados, pero por fortuna la familia de Nayib encontró uno en una colonia aledaña.

"Afortunadamente encontramos un local a una calle de la casa, un local que está en la colonia Pedro Amaro, allá reiniciamos, teníamos el miedo de que la gente nos fuera aceptar o con qué cara porque aquí en la zona sur el pan promedio una pieza de pan te viene costando 3.50, 4 pesos, está económico, nosotros ya lo estábamos dando a 4.5, 5 y 7 pesos, por la calidad de los materiales, los ingredientes.

"Aquí estábamos en el centro, allá nos íbamos a una colonia, más provincia, con otros pensamientos, entonces pensábamos, puede que sí, puede que no, vamos a ver, pero nos cobijaron bastante bien, yo me quedo bastante agradecido de la colonia, de la gente", dijo.

Le habló a los proveedores de la panadería para pedirles mercancía, pero algunos se negaban a ingresar a Jojutla pues los caminos estaban deshechos.

"Sí nos costó trabajo, gran parte de lo que nos valió es que veníamos comprando por promociones con distribuidores, entonces teníamos gran parte de mercancía y materia prima almacenada, lo que sí no teníamos y se nos acabó fue el huevo, entonces lo que hice, a nosotros nos surte Bachoco, lo que hice con ellos fue ´alcánzame en algún lugar, voy y te localizo, canijo, pero súrteme porque tengo que surtir a las tiendas, tengo que surtir aquí y pues es huevo, no puedo decirle a las personas no tengo huevo, se acabó, no hay´", dijo.

Un fin de semana antes del 19 de septiembre Nayib había propuesto a su novia, también veterinaria de profesión, casarse en diciembre.

En la siguiente semana hablarían con sus familias para darles la gran noticia.

Pero el sismo los obligó a posponer sus planes.

"Yo ya estaba haciendo gran parte de mi vida allá, venía aquí y trabajaba sábados y domingos y me volvía a regresar y apoyaba las actividades, yo aquí inicié con ellos en la panadería hace casi 17 años vendiendo donas en la calle, en la colonia donde vivíamos. A mí me surgió en ese momento la impotencia, digo, no puedo regresarme al DF y estar como ´ok, no pasó nada, me voy, me lavo las manos´.

"Platicando en ese momento con mis familiares, mi chica en ese momento, dije ´no puedo, me tengo que regresar y me regresé. Seguimos, dije ´voy a echarle ganas, voy a renunciar, me vengo con ustedes, papá, vamos a sacar la panadería adelante´", recuerda.

El dinero que tenía ahorrado para la fiesta lo utilizó para reconstruir la panadería.

"En diciembre eran los planes de casarnos. Todo (lo ahorrado) se ocupó porque nuestra intención pues fue ¿qué hacemos? ¿Vamos a pedir apoyo? No, no podemos porque afortunadamente se le da empleo a varias familias, en ese momento teníamos siete personas más, aparte nosotros los que estábamos en la panadería, familiares, sí éramos 10, 15 personas.

"Mi novia me acompañó en esta travesía, afortunadamente seguimos juntos, nos ha apoyado bastante y seguimos juntos, yo le comenté ´¿sabes qué? Yo tengo gran aprecio, vaya, aquí nací en el pan y es lo que me hace feliz´. Estamos juntos y llegó un bebé en ese momento y la noticia y todo, y dije, ´bueno, por algo pasan las cosas, no pasa nada", dijo.

Al paso de los meses no solo continuó el éxito de la panadería que instalaron en la colonia Pedro Amaro, sino que encontraron un local a pocas cuadras del centro de Jojutla, muy cerca de donde estaba el negocio original, y decidieron abrir allí una sucursal.

Y aunque fue producto de la tragedia del 19 de septiembre, hoy Nayib ve realizado su sueño junto con su familia: trabajar en la panadería como siempre lo quiso hacer, aunque ahora tiene planes de expandir más su negocio.

"Me gustaría estar aquí en Jojutla, consolidarnos más y poderle brincar tal vez a Cuernavaca, Taxco, Ciudad de México, pero ir creciendo a la par", dijo.

Y aquel evento que tuvo que suspender por el sismo y por ayudar a su familia, cada vez está más cerca de realizarse.

Nayib espera casarse el próximo año con su novia el día que bautice a su hijo Emilio Fabián.

-¿Extrañas la Ciudad de México?

-Un poco, un poco, pero estoy contento.

-¿VAs a regresar?

-Probablemente sí, pero ya será con una panadería, será un objetivo.

-¿Te vas a casar?

-Sí.

-¿Pronto?

-Espero, espero que sea pronto, en el bautizo de mi niño, yo creo que será el siguiente cuando él cumpla un año.

"Y por algo pasan las cosas muchas de las veces, hay que aprender a aceptar los fracasos, las dificultades y verles la mejor cara. Hay que echarle ganas, también, no doblarse y seguir trabajando, que es lo que hace el esfuerzo, la constancia y la disciplina, marcar la diferencia", dijo.

