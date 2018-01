EDOMEX

Caos en Naucalpan por obras retrasadas

El centro del municipio se caracteriza por caos vial, desmedido crecimiento del ambulantaje, desorden en el transporte público y deterioro urbano

NORMA GARCÍA 24/01/2018 05:06 p.m.

Centro de Naucalpan (Imagen ilustrativa)

NAUCALPAN.- Con casi un año de retraso, la alcaldía de Naucalpan comenzó algunos trabajos de rehabilitación de la cabecera municipal, zona caracterizada en los últimos años por caos vial, desmedido crecimiento del ambulantaje, desorden en el transporte público y deterioro urbano, entre otras problemáticas.

LEE TAMBIÉN: Pagan doble de agua vecinos de Naucalpan

Apenas el pasado 7 de diciembre inició una remodelación dentro del mercado municipal, que consiste en la colocación de piso nuevo y techo en la nave menor, así como la renovación del drenaje y la rehabilitación total del estacionamiento. Sin embargo, eso no contempla el resto de las áreas proyectadas inicialmente cuando se planeó un periodo de ejecución de marzo de 2017 a mediados de este 2018.

Afuera del mercado se sigue viviendo el caos vial provocado por el transporte público y particular y el ambulantaje.

En octubre de 2016, asesores en proyectos urbanos del gobierno municipal anunciaron que en marzo de 2017 iniciarían el proyecto denominado "La súper manzana de la victoria", en alusión al predio La Victoria, representativo de esa zona.

El proyecto supondría mil millones de pesos de inversión bajo un modelo de asociación público- privada y consistiría en la construcción de un estacionamiento subterráneo, un edificio de al menos 12 niveles, una plaza cívica, un paso deprimido, un bazar comercial, un centro subterráneo nodal de transferencia de transporte, así como modificaciones al mercado municipal del pueblo de San Bartolo, en la misma cabecera.

Además, se reubicarían los 580 vendedores ambulantes que pasarían de estar en la vía pública al bazar comercial.

El estudio fue hecho en una zona de 67 hectáreas que abarca desde la colonia y zona industrial de San Luis Tlatilco hasta el entronque con el puente de la avenida Primero de Mayo.

El año pasado se repavimentó con concreto hidráulico parte de la avenida Morelos donde el gobierno destrozó banquetas con la finalidad de retirar a los vendedores ambulantes, reubicarlos y poder comenzar las obras.

La Silla Rota observó en un recorrido que las banquetas no han sido reparadas, y los ambulantes, que tampoco han sido reubicados, tomaron la vía pública.

Vecinos de la zona dudaron que se realice el proyecto y consideraron que nunca se llevó a cabo un estudio adecuado.

"No creemos que lo vayan a terminar, el primer proyecto que se hizo en octubre de 2016, cuando metieron máquinas para quitar a los ambulantes, el secretario del ayuntamiento dijo que habían autorizado 50 millones de pesos para la rehabilitación. Nos explicó que era el último día que tenían para ejercer el recurso, por eso hicieron lo de las banquetas, pero ahí quedó, no se dieron a la tardea de preparar un proyecto adecuado, les ganó el tiempo e hicieron todo al ahí se va", dijo Rubén Antonio Ramírez, representante de la Asociación de Residentes y Comerciantes de Naucalpan Centro (Arconac).

"Da tristeza y da pena que estamos a fines de enero y no vemos claro, por los tiempos que llevan, eso no es posible, no creo que lo hagan, ya estamos cansados de que prometan y no cumplan nada", lamentó.

Otros vecinos afiliados aseguraron que el gobierno les ha mentido en las reuniones sostenidas al respecto.

Según el censo de la alcaldía de Naucalpan, hay unos mil 600 vendedores ambulantes, de los cuales 580 tienen permiso para ejercer el comercio en esa zona y el resto son "tolerados", es decir, que no pagan permiso al ayuntamiento, sólo alguna cuota ilegal a los inspectores del área de Mercados y Vía Pública.

En la zona hay 28 rutas de transporte público que tienen autorizados solo 68 lugares, pero hay unos 300 vehículos ocupando las calles por las que transitan 220 mil autos diariamente, según estimaciones oficiales.



En calles de esa zona céntrica como Abasolo, Morelos, Estacas y Universidad, es común ver en al comercio formal, al comercio semifijo, a las rutas de transporte, y a usuarios moviéndose con dificultad, sorteando esos obstáculos.





fmma

LEA TAMBIEN Beneficia Naucalpan a panistas con 556 mil del erario El gobierno que preside el panista Edgar Armando Olvera Higuera cobijó en su nómina a cuatro hermanos de la Alcaldesa de Atizapán de Zaragoza, Ana María Balderas

LEA TAMBIEN Debe pagar 5.8 mdp, pero exalcalde de Naucalpan ya está libre La reparación del daño es por recursos desviados del programa Banqueta Digna