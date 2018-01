POLÉMICO EDIL DEL PRI

Debe pagar 5.8 mdp, pero exalcalde de Naucalpan ya está libre

La reparación del daño es por recursos desviados del programa Banqueta Digna

NORMA GARCÍA 19/01/2018 07:38 p.m.

Ex Alcalde de Naucalpan David Ricardo Sánchez Guevara

ALMOLOYA DE JUÁREZ.- A dos años y 5 meses de haber sido detenido y encarcelado por el delito de peculado en agravio de la Hacienda pública municipal, el ex Alcalde de Naucalpan, David Ricardo Sánchez Guevara, recuperará su libertad.

Ello, luego de que este viernes librara el tercer proceso penal que tenía pendiente consistente en la edificación de un andador que fue pagado a la empresa MH Mimiaga Hernández sin que se haya ejecutado, en la colonia San Rafael Chamapa.

Durante la audiencia, a la que acudió el representante legal del Ayuntamiento de Naucalpan, César Eduardo López Arroyo, la defensa de Sánchez representada por Israel Reyes Martínez, del despacho Frank Osorio Firma Legal mostró el recibo B6371 pagado a la Tesorería de Naucalpan por 408 mil 073 pesos como reparación del daño.

Se trata de la misma cantidad defraudada y asentada en la carpeta de investigación 1580/2015.

El juez de control, Arturo Eduardo Guadarrama González, corroboró con la agente del Ministerio Público, Elvira Díaz, y con el representante legal de Naucalpan el recibo de pago, el cual fue exhibido.

"Hemos recibido la cantidad de 408 mil 073, por concepto de reparación del daño", declaró López Arroyo.

Al ser verificado, el juez dejó sin efecto las medidas cautelares que le fueron impuestas a Sánchez inicialmente.

Ambas partes -defensa y el Ministerio Público- acordaron como mecanismo alterno de solución de controversias, un acuerdo reparatorio del daño para terminar de manera anticipada su proceso, que consistente en el compromiso de Sánchez Guevara para no afectar, molestar, dañar, ni atentar contra la integridad ni la imagen pública de ocho ex funcionarios y colaboradores del gobierno del ex Alcalde, ni contra sus familias.

Entre ellos, quien fuera la alcaldesa sustituta, Claudia Oyoque, Jorge Enrique Martínez Contreras, Pedro González Benítez, José Armando de Anda Solís, entre otras personas que declararon en contra del ex Alcalde cuando este fue aprehendido.

Además, Sánchez Guevara se comprometió a acudir al Ministerio Público cada que éste lo requiera, pues aún hay pendientes legales que resolver.

"Es claro el compromiso derivado de ese convenio, estaré cumpliendo a cabalidad", dijo.

El juez solicitó que también diera una disculpa pública para Naucalpan, a lo que Sánchez accedió.

"Asumimos esa disculpa en el sentido de que fue una falta de supervisión, no tuve a detalle la supervisión de la realización de esa obra, no era un predio municipal, el tesorero (Alejandro Méndez) en diciembre me hizo llegar un cheque dirigido a la empresa, no di el preciso cuidado de supervisar, la disculpa es en ese sentido, nunca hubo la intención de afectar, fue un exceso de confianza en los funcionarios que tuve a mi cargo", declaró.

El Ministerio Público renunció a su derecho de inconformarse por la decisión del juez.

Sánchez lució con buen semblante, buen aspecto físico, barba de candado y con una esclava en la muñeca.

Al término de la audiencia, juntó sus manos, cerró los ojos y dirigió unas palabras al techo, como en agradecimiento al cielo, sonrió y saludó a algunos de los asistentes.

Fuera de los juzgados, el abogado Israel Reyes Martínez, explicó a La Silla Rota que para que Sánchez quede en libertad totalmente deberá pagar 5.8 millones de pesos de reparación del daño por recursos desviados del programa Banqueta Digna.

Indicó que la familia está allegándose de los recursos para pagar lo impuesto.

"Tendrá que hacerse el depósito al municipio que es la parte que se vio afectada por este detrimento patrimonial para que el señor pueda acceder al beneficio de la suspensión de la pena. Es un tema interno de la familia, se está buscado cumplir la condena".

El abogado indicó que en 15 días podría efectuarse el pago para que Sánchez quede en libertad, en tanto, fue trasladado al penal de Otumba.

La ex funcionaria relacionada sentimentalmente con Sánchez, Leticia Camacho, acudió a la audiencia, al término de esta, se dijo satisfecha y aseguró que ella no ha sido requerida por las autoridades.