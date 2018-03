NAUCALPAN

Por diputación, alcalde deja cargo... y pendientes

Como gobernante deja proyectos y ofrecimientos inconclusos o sin iniciar, además de programas que echó a andar pero que no funcionan como se prometió

07/03/2018

NAUCALPAN, Estado de México (La Silla Rota).- Para preparar su campaña electoral de diputado por el distrito local 29, este miércoles el Alcalde de Naucalpan, Edgar Olvera, se separó de su cargo y estará ausente 15 días, se informó en una sesión extraordinaria de Cabildo.

"Edgar Armando Olvera Higuera, en mi calidad de presidente municipal (...) solicito licencia temporal para separarme del cargo por asuntos de índole personal por un lapso de 15 días a partir del día 7 de marzo de 2018 al 21 de marzo del mismo año, tal como establece la normatividad aplicable", se lee en el oficio que el edil ingresó la mañana del miércoles a ventanilla de Oficialía de partes.

De acuerdo con los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica Municipal, durante las faltas temporales del alcalde que no excedan 15 días quedará como encargado de despacho de Presidencia el Secretario del Ayuntamiento, en este caso, Horacio Jiménez López.

Pese a estar preparando temas electorales, como gober nante Edgar Olvera deja proyectos y ofrecimientos inconclusos o sin iniciar, además de programas que echó a andar pero que no funcionan como se prometió.

Entre los proyectos ofrecidos que no se iniciaron están la rehabilitación de Naucalpan centro que consistía en edificaciones de centro de servicios, plaza cívica, estacionamiento subterráneo y un deprimido, entre otros aspectos. Además, la rehabilitación de la Zona Azul en Satélite y el rescate del Río Hondo, entre otros.

Como programas inconclusos queda la reubicación de los más de mil comerciantes ambulantes que hay en la cabecera municipal, que continúan generando caos vial y peatonal, además de la inseguridad que azota al municipio. Tan solo esta semana -hasta este miércoles- se registraron seis asesinatos en diversos puntos del municipio.

Respecto a lo que no funciona como se anunció en noviembre de 2016, son las mega pantallas de seguridad que proyectarían imágenes del C4 en tiempo real, actualmente sólo proyectan imágenes relacionadas con actividades de la dirección de Seguridad Ciudadana.

Al respecto, el responsable del municipio durante la ausencia de Olvera, Horacio Jiménez, destacó los logros: el bacheo de 47 mil hoyos, el cambio de luminarias a tecnología LED, el mantenimiento del asfalto del Periférico y de 17 avenidas principales y el pago de deuda, entre otros.

"Los proyectos van caminando despacito, ha habido problemas de aterrizaje de participaciones estatales y federales; se dice mucho que hay proyectos atrasados, pero no se dice mucho de los proyectos que fueron superados", dijo.

Según la ley, la separación del cargo implica no hacer actos de gobierno, no usar recursos municipales, no recibir emolumento (sueldo) alguno y dar cuenta de la separación de manera escrita.

Aunque el oficio señala que es por motivos personales, se trata de la preparación de su campaña electoral y también para alistar las estrategias del equipo de campaña de Alfredo Oropeza, candidato a la alcaldía, informó la dirección de Comunicación Social.

Al asumir Horacio Jiménez López como encargado de despacho, el subsecretario del ayuntamiento, Carlos Cuauhtémoc Velázquez Amador, hará las funciones de secretario de asamblea en las sesiones de Cabildo.

La ley le permite a Olvera pedir hasta 3 licencias temporales de 15 días, una más de cien días y una definitiva; en las dos últimas opciones quien se quedaría como alcalde sustituto puede ser cualquier regidor, y un elegido por el Congreso local, respectivamente.

