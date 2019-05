Natalia Téllez revela si es verdad que padece anorexia

REDACCIÓN 14/05/2019 05:26 p.m.

Natalia Téllez reveló si es verdad que padece anorexia. Al igual que otras celebridades, la conductora de "Netas Divinas", ha sido juzgada por su apariencia, dichas críticas obedecen a los estereotipos que aún prevalecen en el mundo del espectáculo, donde se cree que para estar en televisión, revista o cualquier otro medio, el requisito primordial es estar delgada.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Natalia confesó que ha sido muy atacada en Instagram por tener una figura delgada.

Estamos acostumbrados a un patrón y eso nos pasa a todas. Esa idea de la mujer Barbie está tan arraigado, que es muy difícil de romper. A mí lo que me pasa, en mis redes sociales, al revés. Todas las fotos que he subido, todas las fotos de cuerpo completo es ´anoréxica, anoréxica, anoréxica'", contó en el programa 'Netas Divinas'.

Natalia Téllez dijo que los ataques vienen de una chica en específico, a quien respondió aclarándole que no es anoréxica, que su cuerpo no está para complacer a nadie y que sus comentarios eran muy peligrosos porque sus fans pueden creer que es cierto y tratar de "imitarla".

"En particular una chava, que su perfil era en contra de la anorexia, le dije: ´es un gravísimo error lo que haces: uno, porque es mentira y dos, porque la gente que me siga le das una idea incorrecta. Entonces, alguien que me sigue y dice ´ah, es delgada´ y tú pones que es anoréxica. Haces un gran daño, porque la gente que te sigue, a lo mejor si te toma como ejemplo", puntualizó.

nl

