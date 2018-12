Natalia Téllez revela si ya tiene planes de boda con Chumel Torres

REDACCIÓN 05/12/2018 05:08 p.m.

Natalia Téllez y Chumel Torres tienen una relación amorosa que ambos prefieren llevar lejos del ojo público. Sin embargo, eso no los ha limitado a que, de vez en cuando, compartan algunos detalles de su amor. Recientemente la conductora reveló si tiene planes de boda con el también conductor.

De acuerdo con Hola!, la conductora habló sin ningún filtro sobre la posibilidad de formar una familia con Chumel: "No, ¡el anillo para cuándo, más bien! No, cuál boda, yo alma libre, estoy bien así como estoy...", respondió con el sentido del humor que la caracteriza para las cámaras del programa "Intrusos".

Todo indica que el noviazgo ha sido la mejor fórmula para la pareja, que además de disfrutar el tiempo juntos han podido compaginar sus vidas con el trabajo y por qué no, su manera de pensar.

Natalia confesó su miedo al compromiso: "No, cero, nada, para nada. O sea, no sé si me da miedo, como que más bien no quiero comprometerme...".

Otro de los temas que se le cuestionó a Téllez es sobre la familia, algo que si bien no descarta, sabe que puede ser distinto a lo que cualquiera podría imaginar. "Formar una familia sí, pero yo creo que hay muchos tipos de familia y creo que tengo una familia...", respondió, sin dejar de reiterar lo que hasta el momento sigue siendo una firme decisión. "Entonces sí, no comprometerme, al revés, quiero descomprometerme...", dijo entre risas la conductora.

Por ahora, el noviazgo entre Natalia Téllez y Chumel Torres marcha sobre ruedas, ambos disfrutan de la privacidad que han procurado.

nl

LEA TAMBIEN Pedrito Sola habla del desayuno con Angélica Rivera y sus visitas a Los Pinos con otras primeras damas El consentido conductor de "Ventanenado", Pedrito Sola hablo de su experiencia en Los Pinos

LEA TAMBIEN ¡Insólito! El príncipe alemán Ernesto Augusto de Hannover remató su castillo en un euro La insólita venta del castillo, equivale a 23 pesos mexicanos, pero ¿por qué hizo esto el príncipe alemán?