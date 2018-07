Natalia y "Chumel"

Entrevistan a "Chumel" Torres y niega conocer a Natalia Téllez

"Chumel" Torres aseguró no conocer a Natalia Téllez, aunque hace unos días fueron captados en romántico beso

REDACCIÓN 03/07/2018 01:43 p.m.

Durante la entrevista, también le cuestionaron a "Chumel" Torres sobre las fotos en las que parece besando a Natalia Téllez (FOTO TOMADA DE WEB)

"Chumel" Torres fue entrevistado en el programa "Hoy", y ahí negó conocer a Natalia Téllez o tener una relación con la conductora del matutino.

De acuerdo con Grupo Fórmula, el reportero lanzó la pregunta contundente a Torres: "¿Andas con Natalia Téllez?".

A lo que "Chumel" respondió: "No, a Natalia no la conozco. De hecho, si me la pueden presentar. Natalia si estás viendo esto, te me haces una chava muy guapa, soy buen chavo".

Por su parte, Natalia Téllez optó por hacer lo mismo, dijo que no conocía al famoso youtuber y aseguró que estaría feliz si se lo presentaran.

Soy una chava muy buena. Si alguien me puede presentar a Chumel Torres, sería la persona más feliz. Soy fan de sus standups, de su programa. Yo tengo un crush con él desde hace años.

Respecto a las fotografías publicadas por una revista de espectáculos, en las que se observa a ambos besándose, declaró:

"Cómo hay gente parecida en la Condesa, cualquier hipster se parece a otro, todos somos iguales".

nl

LEA TAMBIEN Alexis Ayala sufre un infarto y está en terapia intensiva De acuerdo al último reporte médico, Alexis Ayala se encuentra grave pero estable, los amigos y seguidores del actor desean su pronta recuperación

LEA TAMBIEN Aracely Arámbula quiere cobrar suma millonaria por mencionarla en "Luis Miguel La Serie" Un medio nacional informó que la actriz esta interesada en cobrar por su mencionarla en la segunda temporada de "Luis Miguel La Serie"

LEA TAMBIEN David Bisbal y Rosanna Zanetti se casan en secreto y comparten foto El cantante David Bisbal compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto del enlace matrimonial

LEA TAMBIEN Inglaterra se prepara para la muerte de la Reina Isabel II con la Operación "London Bridge" El "número dos" del gabinete del Gobierno británico presidió una reunión del plan a seguir en caso de la muerte de la Reina Isabel II