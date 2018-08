"Me pusieron el cuerno durísimo": Natalia Téllez habla de la infidelidad de ex novio

REDACCIÓN 29/08/2018 01:04 p.m.

Aunque Natalia Téllez siempre ha apostado por la discreción, su condición de figura pública ha expuesto en más de una ocasión sus relaciones sentimentales, de las cuales ella no ha hecho comentarios de forma pública; hasta ahora que abrió su corazón con sus compañeras del programa "Netas Divinas", para revelarles que tuvo un novio famoso que le fue infiel.

De acuerdo con Hola!, aunque jamás dijo nombres, Natalia de 32 años, comentó que esto le sucedió en su última relación y luego de dar detalles de lo ocurrido, se hizo evidente que se refería Christopher Uckermann.

A mí me pusieron el cuerno durísimo y se hizo súper público y dolió muchísimo, fue con mi último novio (...) Yo empecé a presentir, porque en eso las mujeres somos bien avivadas, comentó durante la charla con Daniela Magún y Consuelo Duval.

Si bien cuando la ruptura con Christopher se hizo pública, la conductora lo dejó muy bien parado asegurando a las cámaras que se debió a sus apretadas agendas de trabajo, la realidad era un tanto diferente: "De repente se va a vivir a otro lado para grabar unas cosas, yo me quedo aquí y cuando regresa, yo decía, estamos desenganchados, como que no conectamos, de ahí se va a grabar una película y bye, otra persona. O sea, de 30 mil millones de mensajes a nada, yo dije ´este brother algo trae´", detalló Téllez quien contó que al principio él era muy atento y todo el día estaba pendiente de ella.

Al notar el cambio de comportamiento, Natalia decidió encarar a su novio y le pidió una charla sincera: "Yo soy muy intensa y muy de confrontar, porque además me doy cuenta y vibro las cosas, le dije ´vamos a hablarlo tú y yo, porque ni soy tonta, ni me educaron conservadora y entiendo que estuvimos mucho tiempo separados, dime la neta, por todo lo que nos hemos querido, porque además eres figura pública y la gente se va a enterar".

Después de sincerarse con su novio, Natalia Téllez recibió una negativa por parte de él quien aseguró todo se encontraba bien, pero la relación simplemente no era la misma así que ella tomó una decisión muy drástica: "Vivía en mi departamento, yo le digo ya bye, o sea, vete de mí depa, él jurando que no y después, resulta que sí, pero al punto de que lo hizo público y salió en las revistas".

Cuando la noticia del nuevo noviazgo del ex de Natalia se hizo pública, ella no podía creer que cuando lo confrontó no le dijo la verdad, incluso se lo pidió para "protegerlo" frente a las cámaras. Para finalizar el segmento, Daniela Magún le preguntó que qué ocurrió después de esa tan comentada ruptura: "Después de ahí lo que pasa es que cortan y vienen a chillar", dijo entre risas. Después de meses de aquella comentada ruptura y de ver a Christopher al poco tiempo salir con Ana Serradilla, parece que Natalia ha dado carpetazo al asunto y ahora disfruta de un lindo romance con el youtuber Chumel Torres.

