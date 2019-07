Aseguran que Natalia Téllez coqueteó con el esposo de Inés Gómez Mont y la conductora responde

Hace unos días se dio a conocer que la relación entre Natalia Téllez e Inés Gómez Mont no era la mejor, el periodista de espectáculos Álex Kaffie fue quien reveló en su columna de El Heraldo, que habían tenido que parar la grabación de "Netas Divinas", cuando fue como invitada Gómez Mont, ya que era demasiado evidente la mala relación que tenía con Téllez. Ahora el programa de espectáculos por YouTube, "Arguende", aseguro que la enemistad entre las conductoras se debe a que Natalia coqueteó con el esposo de Gómez Mont.

De acuerdo a lo revelado en "Arguende", la enemistad entre las presentadoras habría surgido desde que trabajaron juntas en el matutino "Hoy", cuando Gómez Mont acudía de vez en cuando como invitada acompañada por su esposo Víctor Álvarez Puga.

Según el programa, Natalia Téllez "coqueteaba" con el reconocido abogado, situación que molestó incluso a Galilea Montijo, la mejor amiga y comadre de Inés.

INÉS GÓMEZ MONT RESPONDE A LOS RUMORES

Inés Gómez Mont no se quedó callada ante los rumores que señalaban a Natalia Téllez como una roba maridos, y para dejar todo en claro; publicó una historia en Instagram dejando claro que lleva una excelente relación con Téllez, a quien incluso etiquetó y quien también respondió a estos señalamientos.

"Saludos amiga @Natalia_tellez desde la playa donde me enteré y, me río de todo lo que nos inventan jajaja. Me parece muy injusto lo que te inventan por eso mejor reírnos y desacreditar a quienes quieren hace daño. Te adoro amiga", escribió Inés sobre una imagen captada durante la grabación del programa en el que se tocó el tema Tres son multitud.

Inés aprovechó esta publicación para enviarles saludos al resto de las conductoras de la emisión: "Y besos a todas mis netas que también adoro", escribió a Jacky Bracamontes y Daniela Magún, con quienes también compartió durante esta grabación. Casi de inmediato, Gómez Mont recibió réplica de Natalia, quien también utilizó una historia para bromear con los rumores: "¿Qué te digo? Mejor reírse de algunas cosas, te mando un beso", escribió en la misma foto que Gómez Mont compartió.

