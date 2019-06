Natalia Subtil confiesa que Raquel Bigorra la manipuló para hablar mal de Sergio Mayer

Poco a poco están saliendo a la luz los "malos modos" de Raquel Bigorra para conseguir noticias que escandalicen al medio y así ganar fama. La bomba explotó cuando "La Bigorra" vendió las imágenes en donde Daniel Bisogno se besaba con otro hombre, a lo que "Ventanenado", los expertos en escándalo, respondieron y se han dedicado a reunir pruebas para desenmascarar a Raquel Bigorra.

De acuerdo con Grupo Fórmula, hace dos años, en medio del escándalo por su embarazo, Natália Subtil compartió en el programa de Raquel Bigorra detalles sobre su vida privada. Y es que, meses después del romance que tuvo con Sergio Mayer Mori, estuvo en el ojo público y tuvo a la pequeña Mila, nieta de Bárbara Mori y Sergio Mayer.

Ahora, la brasileña asegura que la conductora la manipuló, tal como manipuló a Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno. Así lo dio a conocer este miércoles durante "Ventaneando".

Muchas veces fui a la casa de esta persona [Raquel Bigorra] porque tenía una mánager que era muy su amiga. [...] Nuestra primera entrevista fue en su casa. Siempre fue muy linda, pero después sentí que, de alguna manera, era un tipo de manipulación. Platicábamos, pero después íbamos a su programa y tenía que repetir lo que habíamos hablado", relató Subtil.

Para la emisión Las tardes con la Bigorra, Natalia fue "entrenada" por la conductora: ella le decía "Cuando te diga esta palabra, lloras". Y la regañaba si no hablaba mal de Mayer, el abuelo de su hija, quien le ayudó durante el embarazo y a cuidar de la bebé cuando nació.

Son cosas que entiendes después. Al principio sientes que te están ayudando. Era algo que yo no estaba 100% de acuerdo. [Pero] sentí que me estaban ayudando y no conocía a nadie. [...] Después fui invitada otras veces a otros programas, pero ya me daba cosa porque no quería", añadió la brasileña

Raquel Bigorra "quería seguir con el show": Natália Subtil

Tras darse cuenta de que Raquel Bigorra la manipuló, pues el mismo Sergio Mayer le preguntaba por qué mentía en el programa, Natália Subtil cortó relaciones con la comunicadora.

Yo tenía más problemas con la familia [Mayer- Mori]. [Raquel y su esposo, Alejandro Gavira] siempre fueron muy lindos: por eso no entendía. Pensé que realmente me estaban ayudando. [...] Yo hablaba mal de la familia de mi hija, que en un momento sí me estaban ayudando. [Bigorra y sus allegados] querían seguir con el show", puntualizó la joven.

Ve aquí la entrevista con Subtil en Ventaneando, quien revela cómo la manipuló la conductora cubana:

Así fue la entrevista donde la cubana manipuló a Subtil tras el nacimiento de Mila, la hija que tuvo con Mayer Mori:

