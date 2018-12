NASA escucha las plegarias y manda recomendaciones para salvar a Tony Stark

Tras el estreno del tráiler de la cinta "Avengers: Endgame" surgió una petición de los fans en redes sociales dirigida a la NASA y está ya contesto.

De acuerdo a Tribuna, las peticiones llegaron hasta la NASA y al parecer la agencia espacial decidió sumarse al furor que provocó el adelanto del proyecto de Marvel Studios.

Recordemos que en el previó se ve la situación que está padeciendo "Tony Stark" en el espacio al encontrarse sin comida y con poco oxígeno.

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for "@Avengers, we have a problem." But if he can´t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq