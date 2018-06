Impactantes imágenes de una duna azul que descubrieron en Marte

REDACCIÓN 25/06/2018 02:37 p.m.

Hace unos días la NASA compartió una imagen obtenida por la nave espacial Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) del 24 de enero de 2018 que muestra una duna azul en pleno Planeta Rojo.

Recordemos que la superficie de Marte se caracteriza por la presencia de dunas de arena, especialmente en el fondo de los cráteres.

Las dunas suelen estar en el cráter Lyot donde hay mayoritariamente dunas en media luna, o barjanas, pero al sur de un grupo de dunas de este tipo se detectó una duna azul turquesa, que tendría una estructura más compleja.

Cabe señalar que se cree que estas dunas están hechas de un material más fino o que su composición es diferente a la del terreno circundante.

La NASA lanzó la MRO al espacio en 2005 para estudiar la historia del agua en Marte.

La nave MRO envía a la Tierra fotos en color de alta resolución de la superficie de Marte que realiza mediante un potente sistema de telecomunicación o Internet interplanetario.

También este viernes, la NASA compartió vía Twitter, una imagen que retrata nubes arremolinadas y vórtices tumultuosos dentro del hemisferio norte de Júpiter.

Swirling cloud belts and tumultuous vortices within Jupiter´s northern hemisphere are seen in this view from a May flyby of the planet's cloud tops by the @NASAJuno spacecraft. Take a look at this chaotic and turbulent world: https://t.co/wx2kqaBKIx pic.twitter.com/nZtmuzgQtm