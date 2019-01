Por primera vez la NASA intentará desviar un peligroso asteroide que se dirige a la Tierra

Ante la posibilidad de que un asteroide impacte la Tierra, recientemente la Nasa anunció que enviará un satélite para chocar contra un asteroide y desviar su recorrido, como parte de una prueba para evaluar la eficiencia de esa estrategia.

De acuerdo a Publimetro, la misión recibió el nombre de Dart, que significa "Double Asteroid Redirection Plan" (algo como "plan de redirección de asteroides doble"). "Doble" porque el objetivo esta vez es el asteroide Didymos.

Cabe señalar que su nombre viene de la palabra griega que significa "gemelos", porque en realidad tiene dos partes: una roca mayor, de unos 780 metros de diámetro (Didymos A), y otra menor, de unos 160 metros de diámetro, llamada Didymos B .

El impacto, que será responsabilidad de la nave que lleva el nombre de la misión, se realizará contra un cuerpo de pequeño tamaño (unos 150 metros) que acompaña al asteroide Didymos. Con el golpe, que se producirá a unos 6 km/s, el objeto quedará reconducido. La aeronave desaparecerá en su caída contra las rocas.

.@AerojetRdyne's xenon fueled electric propulsion thruster, a @NASA technology initiative, has cleared CDR and will be produced as the propulsion source for NASA's DART (Double Asteroid Redirection Test) mission planned for 2021-22. MORE >> https://t.co/NQSDeWCK0F pic.twitter.com/ee2MhUtIzw