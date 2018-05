VIOLENCIA

Narcos se disputan la CDMX: Segob

En los primeros 24 días de mayo sumaron 39 casos, siendo el mes con el mayor número de narcoasesinatos

REDACCIÓN 28/05/2018 05:27 a.m.

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida (Foto: Notimex)

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, admitió ayer que las ejecuciones en la CDMX han ido al alza a consecuencia de la disputa de territorios por parte de organizaciones delictivas.

"Las ejecuciones en la Ciudad de México sí han ido en aumento, y se ha actuado en coordinación con las fuerzas policiales de la propia Ciudad, particularmente en Tláhuac, en el desmembramiento de la principal organización criminal dedicada a narcomenudeo y comandada por una persona cuyo alias era 'El Ojos'", indicó.

Cuestionado sobre la presencia de cárteles del narcotráfico en la CDMX, Navarrete Prida dijo que no entraría en esa polémica.

"No estoy hablando de cárteles de la droga. No quisiera yo entrar en esa polémica (de) si existen o no, sino en el resultado, que tiene que ser detención de probables responsables vinculados a organizaciones delictivas", comentó.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS LUJOS DE UN PRESUNTO LÍDER NARCO DE LA CDMX

Cabe recordar que el diario Reforma publicó con el sello del narco, al menos 123 personas han sido ejecutadas en la capital del País en lo que va del año, ya que en los primeros 24 días de mayo sumaron 39 casos, siendo el mes con el mayor número de narcoasesinatos.

Con información de Reforma.





