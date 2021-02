La historia detrás de la ausencia de “Napito”

El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, Napoleón Gómez Urrutia, quien es senador electo plurinominal de Morena, fue la ausencia más notable durante las reuniones plenarias y el seminario legislativo de los 55 legisladores del partido que lo postuló.

GÓMEZ URRUTIA, ACUSADO EN MÉXICO Y PREMIADO EN EL EXTRANJERO

Ha sido uno de los nuevos integrantes de la LXIV legislatura más esperados, por lo que implica su regreso tras 12 años de autoexilio en Estados Unidos y Canadá, luego de protagonizar diversos escándalos, entre ellos un proceso por un presunto fraude de más de 50 millones de dólares.

Personaje cuya candidatura fue usada por partidos políticos durante las campañas electorales para atacar a Andrés Manuel López Obrador, fue beneficiario del tsunami morenista en las elecciones, y podrá regresar a México con fuero, sin embargo ni siquiera ha cumplido con los plazos que su propio partido fijó para su registro en el Senado.

Su ausencia sólo puede explicarse con el recuento de un controversial pasado que le ha valido a Morena fuertes críticas de mineros opositores al sindicato, partidos políticos y organizaciones ciudadanas.

UNA TRAYECTORIA DE ESCÁNDALOS

Heredero del cargo que su padre, Napoleón Gómez Sada, ocupó en el sindicato,“Napo”, como le llaman, fue acusado por un presunto fraude de 55 millones de dólares, cifra que supuestamente no entregó a un grupo de mineros que habían demandado a Grupo México tras la tragedia de Pasta de Conchos en Coahuila, en 2006, que dejó un saldo mortal de 65 trabajadores.

Precisamente con esta tragedia donde fallecieron 65 mineros, cuyos cuerpos no fueron rescatados, y las acusaciones de fraude, fueron el inicio de los problemas que lo orillaron a exiliarse primero en Estados Unidos y luego en Canadá, manteniendo a la distancia el control sobre el sindicato.

POR JUSTICIA, SENADURÍA A NAPOLEÓN GÓMEZ: AMLO

En 2008, dos años después de la tragedia, Gómez Urrutia fue reelecto, pero el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, no le entregó la toma de nota como dirigente del sindicato.

El panista explicó su decisión al decir que Gómez Urrutia era un “prófugo de la justicia” y estuvo ausente en la convención donde se le eligió.

Pero Gómez Urrutia presentó un amparo que en 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió favorablemente, al considerar que la dependencia había intervenido indebidamente en la vida interna del sindicato. Con la decisión su cargo continuó vigente hasta 2014.

Precisamente en 2014 se reeligió y ya no enfrentó la renuencia de la STyPS, dependencia que aceptó la toma de nota que permitió que Gómez Urrutia siguiera siendo secretario general del sindicato hasta el 2020.

RESPALDO DE SUS FUTUROS COMPAÑEROS DE BANCADA

A cuatro días de que se realice la toma de protesta, Gómez Urrutia aún no se ha presentado para acreditarse como senador. Quien será el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el líder minero tenía que hacerlo durante el proceso que comprendió del 22 al 24 de agosto, y además aseguró que su compañero no tiene impedimento para venir a México.

SE DIO EL MOMENTO ADECUADO PARA MI REGRESO: NAPITO

“Yo he estado conversando con él, no tiene ningún impedimento jurídico o de tipo penal, no tiene ningún impedimento para venir a registrarse y tomar protesta el próximo 29”, añadió Monreal al inicio del taller.

Pero incluso puede hacerlo el 4 de septiembre, a la primera sesión del Senado, ya que nada se lo impide, indicó una fuente parlamentaria, ya que ese día él ya será senador, aunque no se acredite o no tome protesta.

El senador electo por Morena, no acudió al taller donde se les impartió a los senadores electos cursos sobre técnicas legislativas, la historia del Congreso de la Unión, las funciones del Senado, de la cámara de Diputados, y los temas que ambas cámaras tienen en común. Pero también era un curso para que los 55 senadores se conocieran.

La incógnita sobre cuándo se presentará aún no ha sido develada, aunque su abogado, Marco Antonio del Toro declaró en días pasados a medios de comunicación que cuando tome protesta lo hará como un hombre libre y se mantendrá como líder del sindicato minero.

El exalcalde de Acapulco, Guerrero, y ahora senador electo de Morena, Félix Salgado Macedonio, previó que el 29 de agosto, para tomar protesta, pero coincidió en que igual llega después.

“Traen sus tareas propias, sus agendas, el 29 nos vamos a ver”.

-¿Napoleon está obligado a venir?

-Él puede venir a registrarse, entrar, tomar protesta.

-¿Pero puede llegar hasta el 4 de septiembre?

-Igual, pero él es senador y puede registrarse cuando quiera. Y si no quiere, manda al suplente, como quiera.

