Nancy, la mujer que barre las calles de Perú para pagar la universidad de su hija

“A mi hija le falta menos de un año para acabar la universidad. Administración estudia ella. Es buena, inteligente y con ganas de trabajar. A mí me faltan aún 20 cuadras para acabar mi jornada pero me acuerdo de mi hija y no hay nada que me detenga”, fueron las palabras de esta madre de familia que trabaja en las calles para ayudar a su hija.