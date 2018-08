Los seis litigios que enfrenta el NAICM

ESTÉFANA MURILLO 17/08/2018 09:36 p.m.

Violaciones a los derechos de comunidades indígenas, incumplimiento en el pago de indemnizaciones, quejas contra los procesos de licitación y adeudos a empresas que participaron en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), son algunas de las denuncias que se mantienen vigentes en torno al proyecto aeroportuario.

De acuerdo con documentos entregados al equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, son seis los litigios vigentes contra Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) promovidos por comunidades indígenas, así como por empresas que participaron o intentaron participar en este mega obra.

Reclaman indemnización pendiente

En 2016 se promovió una demanda contra Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, por presuntas omisiones en la entrega de indemnizaciones que derivaron de la expropiación de terrenos donde se construye el NAICM.

El ciudadano Juan Ramírez Cárdenas aseguró que parte del terreno en donde se construye el nuevo aeropuerto es de su propiedad. El asunto se encuentra en proceso, y se han desarrollado ya algunos peritajes.

Este, al igual que otros litigios, es considerado por los responsables del proyecto aeroportuario como de "bajo riesgo", al asegurar que cuentan con los documentos que acreditan que los terrenos son propiedad federal, desde antes de que el quejoso firmara un contrato privado de compraventa.

Hay denuncias que se mantienen vigentes en el proyecto aeroportuario (Archivo)



Falta de consulta a comunidades indígenas

En 2015 un grupo de personas que se ostentan como comunidad de escasos recursos económicos, y vecinos de pueblos originarios, solicitaron un amparo en contra de acciones derivadas del proyecto aeroportuario, aduciendo violaciones a sus derechos. Además, se reclamó la falta de la realización de una consulta a la comunidad indígena.

El asunto se mantiene vigente luego de que un juez federal negó el amparo en primera instancia y los quejosos presentaron un recurso ante el órgano superior, lo que derivó en la reposición del procedimiento legal.

Sin embargo, el área jurídica del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) desestimó este litigio al catalogarlo como de "bajo riesgo", pues afirman que los quejosos "no acreditan la calidad de indígenas", y por otro lado, que las autoridades actuaron en cumplimiento con los requisitos legales.

Pagos por "ajuste" de precio

El Gerente del Proyecto del NAICM reclamó, mediante demanda presentada a través de un procedimiento de arbitraje internacional, el reconocimiento de pago por ajuste de costos derivado de la variación cambiaría peso-dólar por 35O millones de pesos, aproximadamente, argumentando que, si bien su contrato fue suscrito en pesos mexicanos, el procedimiento de su contratación y cotizaciones respectivas fueron realizados en dólares.

El asunto se encuentra en trámite. Sin embargo, el área jurídica del GACM aseguró que este litigio no representa riesgo para la continuidad del proyecto, pues las prestaciones demandadas son de carácter meramente económico.

Presuntos incumplimientos de contrato

Entre los juicios que se mantienen vigentes, está uno contra la empresa de Transportes y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V por incumplimientos en el contrato.

Demandó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Nacional Financiera e Institución de Banda de Desarrollo, en reclamo a diversas prestaciones derivadas, según su dicho, de incumplimientos al contrato por parte de esta entidad.

El monto del reclamo asciende a 150 millones de pesos, aproximadamente, comprendiendo estimaciones no pagadas, ajustes de costos no reconocidos, gastos financieros y penalizaciones. El asunto se encuentra en proceso, aunque la empresa ha propiciado acercamientos a fin de lograr una conciliación que solucione el conflicto.

Son 6 los litigios vigentes contra Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) promovidos por comunidades indígenas (Archivo)

Los "dejaron fuera" del proceso de licitación

Otro litigio se originó en 2018 cuando la empresa LF del Centro, demandó a la empresa responsable de este megaproyecto.

La empresa participó en una licitación pública para la construcción de la red de distribución eléctrica, sin embargo, fue descalificada por presuntamente entregar documentación falsa.

"LF del Centro" argumenta que se le negó su derecho a participar y que la causal de su descalificación ya fue desechada.

Cancelar el NAICM tendría un costo de 100 mil mdp

El asunto se encuentra en proceso y se está a la espera de la audiencia en la que se emitirá sentencia. Aunque según lo advierten los denunciados, existe un riesgo bajo para el proyecto, pues a pesar de que involucra la legalidad de un proceso de licitación, se considera que la demanda fue promovida extemporáneamente.

Un caso similar se presentó este mismo año. La empresa Elecnor S.A. de C.V. demandó al GACM, tras reclamar que se le descalificó del mismo proceso de licitación, sin que hubiera fundamentos para ello.

Elecnor también participó en el concurso para la construcción de la red de distribución eléctrica y tras el fallo promovió un amparo alegando que no existieron motivos y que no se le explicó con precisión las razones por las cuales no se les otorgó puntos en ciertos rubros de la evaluación.

El asunto está por derivar en una audiencia donde se emitirá sentencia y las autoridades a cargo del proyecto consideraron que existe un riesgo bajo para el proyecto, pues a pesar de que involucra la legalidad de un proceso de licitación, se considera que la propuesta del licitante "no era apta de ser ganadora del concurso".

