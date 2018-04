NAICM

"Si NAICM es buen negocio, que Slim lo haga con su dinero": AMLO

La construcción del NAICM no es un buen negocio para los mexicanos, criticó AMLO; criticaconferencia de Slim para atacarlo

AMLO prometió que de ganar la Presidencia al primero que buscará para convencerlo de la inviabilidad del NAICM será al presidente EPN y luego a los empresarios, como a Carlos Slim

San Luis Río Colorado, Sonora.- El candidato de la coalición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador, respondió al presidente de Grupo Carso, Carlos Slim y aseguró que el proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) puede ser un buen negocio para los inversionistas como él pero no para los mexicanos; calificó a la conferencia del empresario como parte de la estrategia en contra de su candidatura implementada desde el Gobierno Federal.

"Desde luego yo respeto la opinión de todos si él (Carlos Slim) opina de esa manera está en su derecho porque él es parte de las empresas que están construyendo ese aeropuerto él es contratista. Y si es como dice él un buen negocio pues que lo haga con su dinero (...) No es negocio para la nación No es negocio para los mexicanos (...) Si lo hace con su dinero se le puede dar la concesión si él considera que es un buen negocio que lo construya con su dinero pero que el dinero del pueblo de México no se malgaste", advirtió el abanderado de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social.

Tras concluir un mitin en el Bosque de la ciudad de San Luis Río Colorado en el estado de Sonora, el tabasqueño prometió que de ganar la presidencia al primero que buscará para convencerlo de la inviabilidad de la obra será al presidente Enrique Peña Nieto y luego a los empresarios involucrados en el proyecto.

"Yo los voy a buscar a todos porque yo los voy a convencer no antes cuando ya sea presidente electo al primero que voy a ir a ver es al presidente Peña Nieto al día siguiente, bueno al día siguiente no porque vamos a estar desvelados, pero a los dos días vamos a estarle tocando Las puertas a los Pinos voy a hablar con él de este asunto y luego voy a buscar a estos empresarios.

Finalmente el tres veces candidato presidencial le pidió el empresario que se serene.

"Yo le diría a Carlos Slim que es una buena persona que se serenara y que se tranquilizara yo no estoy en contra de los empresarios Lo único es que ya no quiero y así me lo pide el pueblo es que haya corrupción".

Andrés Manuel López Obrador continúa con su gira por el norte del país esta tarde sostendrá un encuentro con simpatizantes en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora.

